Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Холанд е роден в Англия. Можеше ли да играе за "Трите лъва"? Аз съм норвежец и се гордея с това, категоричен е "викингът" Снимка: Reuters

На 1/4-финалите на световното първенство Арлинг Холанд ще се изправи тази вечер срещу страната, в която е роден, прекарва първите си години и където по-късно се превръща в световна звезда.

Имало ли е някога шанс той да играе за Англия?

Отговорът е почти категоричен: не! Холанд никога не е разглеждал сериозно тази възможност. Норвегия винаги е била неговият избор.

Снимка: Reuters

Арлинг е роден на 21 юли 2000 г. в Лийдс. По това време баща му Алф-Инге вече седма година играе в Англия – първо за Нотингам Форест, след това за Лийдс, а скоро след раждането на сина си преминава в Манчестър Сити.

Холанд прекарва първите три години и половина от живота си в Англия. След края на кариерата на баща му семейството се връща в Брюне, Норвегия.

„Живях в Англия три и половина или четири години, а в Норвегия много по-дълго. Изборът на Норвегия беше естествен. Аз съм норвежец и се гордея с това“, казва звездата на "викингите".

Снимка: Reuters

Норвежката федерация започва работа с него още преди да стане известен. През септември 2015 г., едва на 15 години, той дебютира за националния отбор до 15 години и отбелязва два гола срещу Швеция. След това преминава през почти всички младежки формации – от U16 до U21.

Затова реална битка между Англия и Норвегия за Холанд никога не е имало. Единствената хипотеза е как би изглеждал животът му, ако баща му беше останал по-дълго в Англия и семейството никога не се беше върнало в Норвегия.

„Норвегия го взе много рано“

През 2020 г., когато вече блести с екипа на Борусия Дортмунд, Гарет Саутгейт е попитан дали Англия е можела да привлече нападателя.

„Когато проби в мъжкия футбол, той вече беше част от системата на Норвегия“, обяснява Саутгейт.

Според него Английската футболна асоциация постоянно следи играчи с право да представляват различни държави, но Норвегия е действала по-бързо.

Снимка: Reuters

„Те го взеха много рано. А такива футболисти обикновено имат ясна представа за кого искат да играят“, казва бившият селекционер на "Трите лъва".

Холанд дебютира за националния отбор на Норвегия през септември 2019 г. Само 12 дни по-късно отбелязва хеттрик за Залцбург в Шампионската лига и се превръща в световна сензация.

Може ли Холанд да получи британски паспорт?

Вероятно има право на британско гражданство по рождение, но никога не е притежавал паспорт. През януари 2026 г. той е попитан дали някога е мислил за Англия.

„Никога не е било обсъждано, защото бях в Норвегия и тогава беше невъзможно да се получи паспорт. Сега мога да получа паспорт. Бих искал да получа английски паспорт – защо не?“, отговаря нападателят.

Историята с гражданството обаче е сложна.

Когато Холанд е роден в Лийдс през 2000 г., децата на граждани на Европейското икономическо пространство, родени във Великобритания, можеха да бъдат британски граждани по рождение, ако родителите им живеят и работят там.

Баща му Алф-Инге отговаря на тези условия – той е норвежец и по това време има официална работа в Англия.

Снимка: Reuters

Години по-късно възниква правен спор около тази практика, но през 2023 г. специален закон я потвърждава със задна дата. Това означава, че хората, които попадат в тази категория, се считат за британци от раждането си.

Но дори Холанд да получи някога британски паспорт, това няма да промени най-важното. На терена той вече е направил своя избор – Норвегия.

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