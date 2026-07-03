Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация И все пак Нагелсман хвърли оставка след срама на Германия Ясен е наследникът на младия специалист Снимка: Reuters

Юлиян Нагелсман вече не е селекционер на германския национален отбор по футбол!

Това съобщава "Билд", като разкрива, че подаването на оставка е станало след драматична 3-часова среща.

Ясен е вече и наследникът на Нагелсман, който ще трябва да вдига тима след срамното отпадане на 1/16-финал на световното първенство от Парагвай. Едва ли е изненада, че се очаква неговото място да заеме Юрген Клоп.

Оставката

В понеделник срещу вторник Германия записа едно от най-тежките отпадания от световно първенство в историята си. Тимът се изправи срещу Парагвай в първия кръг на елиминациите на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико и не успя да продължи напред след 1:1 в редовното време и драма с дузпи.

В критичните моменти част от футболистите на Германия категорично отказаха да поемат отговорност и да изпълнят наказателен удар.

Снимка: Reuters

Това допълнително затвърди нуждата от оставка на 38-годишния Нагелсман.

Заявлението му за напускане е било подадено след 3-часов разговор с шефовете на германския футбол във Франкфурт. Младият специалист имаше договор до лятото на 2028 г., а пресрочното му освобождаване ще бъде обезпечено със солидна сума. Според "Билд", неустойката на Нагелсман е 7 млн. евро!

Всички сили за Клоп

Това няма да е единственият финансов разход, ако планът на федерацията се осъществи.

В Германия се надяват следващият селекционер да е Юрген Клоп. В момента той работи в "Ред Бул" като ръководител на футболните проекти на бранда.

Снимка: Reuters

Договорът на Клоп е до 2029 г., но от германската федерация са готови да платят солидна неустойка, за да поставят специалиста начело на своя тим.

Никога в историята до момента не се е налагало на германците по този начин да привличат селекционер начело на клуба.

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