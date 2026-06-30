"Германия е потънала в собствения си срам"
Има 500 000 начина да спечелиш футболен мач... а те не успяха да намерят нито един
Германия е на колене! Някога най-страховитата сила в световния футбол днес е символ на провал, а отпадането от Парагвай на световното първенство през 2026 г. отприщи истинска буря от гняв, унижение и обвинения.
Четирикратният световен шампион претърпя поредното си историческо фиаско, след като беше елиминиран от считания за аутсайдер Парагвай след драматични дузпи. За първи път в историята Бендестима губи дузпи на световно първенство – рекорд, който допреди дни изглеждаше немислим.
В страната избухна истинско футболно земетресение. Медии, фенове и легенди на германския футбол са единодушни – Маншафтът вече не е онзи страховит колос, който диктуваше правилата на световната сцена.
„Това е трудно за приемане“, призна Руди Фьолер, опитвайки да бъде потушен пожарът.
Капитанът Кимих беше безмилостен към собствените си съотборници:
„Трябва да имаме качествата да победим Парагвай. Срещнахме отбори, които не са сред световния елит, а въпреки това имахме огромни проблеми.“
Още по-тежко прозвучаха думите на Кай Хаверц:
„Мога само да се извиня. Ако отпаднеш от Парагвай, значи нещо сериозно не е наред. Ако това се случва отново и отново, значи не го заслужаваш.“
Дори легендарният Мануел Нойер не успя да скрие безсилието си. Германия владееше топката, атакуваше непрекъснато, но изглеждаше безидейна, бавна и безхарактерна – сякаш отборът е загубил собствената си идентичност.
На този фон името на Юрген Клоп отново се завъртя като спасителен пояс за потъващия кораб. Бившият наставник на Ливърпул отправи унищожителна критика:
„Има 500 000 начина да спечелиш футболен мач... а те не успяха да намерят нито един.“
Но според Клоп проблемът е много по-дълбок от треньора. Той вижда кризата като системен срив на германския футбол, който започва още от детско-юношеските школи.
Статистиката е безмилостна. След световната титла през 2014 г. Германия сякаш живее единствено от спомени. Отпадане в групите през 2018 г., нов провал през 2022 г., а сега – ново унижение през 2026 г.
Германската преса буквално избухна.
„Билд“ обяви случилото се за „нов кошмар“ и описа отбора като „потънал в срам“.
„Зюддойче Цайтунг“ сравни представянето с отбор, на който някой е натиснал бутона за забавен каданс.
„Кикер“ също е безмилостен: „Германия се изплъзва от върха на световния футбол.“
Днес въпросът, който вече си задават милиони германци, е болезнен: кога точно световният шампион се превърна в обикновен статист?
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