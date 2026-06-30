Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация "Германия е потънала в собствения си срам" Има 500 000 начина да спечелиш футболен мач... а те не успяха да намерят нито един Снимка: Reuters

Германия е на колене! Някога най-страховитата сила в световния футбол днес е символ на провал, а отпадането от Парагвай на световното първенство през 2026 г. отприщи истинска буря от гняв, унижение и обвинения.

Четирикратният световен шампион претърпя поредното си историческо фиаско, след като беше елиминиран от считания за аутсайдер Парагвай след драматични дузпи. За първи път в историята Бендестима губи дузпи на световно първенство – рекорд, който допреди дни изглеждаше немислим.

Снимка: Reuters

В страната избухна истинско футболно земетресение. Медии, фенове и легенди на германския футбол са единодушни – Маншафтът вече не е онзи страховит колос, който диктуваше правилата на световната сцена.

„Това е трудно за приемане“, призна Руди Фьолер, опитвайки да бъде потушен пожарът.

Капитанът Кимих беше безмилостен към собствените си съотборници:

„Трябва да имаме качествата да победим Парагвай. Срещнахме отбори, които не са сред световния елит, а въпреки това имахме огромни проблеми.“

Още по-тежко прозвучаха думите на Кай Хаверц:

„Мога само да се извиня. Ако отпаднеш от Парагвай, значи нещо сериозно не е наред. Ако това се случва отново и отново, значи не го заслужаваш.“

Дори легендарният Мануел Нойер не успя да скрие безсилието си. Германия владееше топката, атакуваше непрекъснато, но изглеждаше безидейна, бавна и безхарактерна – сякаш отборът е загубил собствената си идентичност.

На този фон името на Юрген Клоп отново се завъртя като спасителен пояс за потъващия кораб. Бившият наставник на Ливърпул отправи унищожителна критика:

„Има 500 000 начина да спечелиш футболен мач... а те не успяха да намерят нито един.“

Но според Клоп проблемът е много по-дълбок от треньора. Той вижда кризата като системен срив на германския футбол, който започва още от детско-юношеските школи.

Статистиката е безмилостна. След световната титла през 2014 г. Германия сякаш живее единствено от спомени. Отпадане в групите през 2018 г., нов провал през 2022 г., а сега – ново унижение през 2026 г.

Германската преса буквално избухна.

„Билд“ обяви случилото се за „нов кошмар“ и описа отбора като „потънал в срам“.

„Зюддойче Цайтунг“ сравни представянето с отбор, на който някой е натиснал бутона за забавен каданс.

„Кикер“ също е безмилостен: „Германия се изплъзва от върха на световния футбол.“

Днес въпросът, който вече си задават милиони германци, е болезнен: кога точно световният шампион се превърна в обикновен статист?

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.