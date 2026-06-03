Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация "ИДИЛ дойде и отвлече брат ми", оттогава не сме чували нищо за него Аймен Хюсеин - "Човекът с брадвата“ и голът на съдбата, който изпрати Ирак на Мондиал 2026

По време на плейофите срещу Боливия единн-единствен момент промени историята. Голът на опитния Аймен Хюсеин класира Ирак за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада — първо участие на страната от четири десетилетия, след Мексико ’86.

В родината си той е познат като Абу Тубар - „Човекът с брадвата“. Прякор, който отразява не само силата му на терена, но и непреклонния характер на човек, превърнал се в символ на националния отбор.

Снимка: Getty Images

Историята му далеч надхвърля футбола. Роден в Ал-Сафра, малко градче в размирната провинция Киркук, той израства сред бомбардировки, страх и постоянна несигурност след инвазията през 2003 г. Баща му - армейски офицер - е убит от Ал Кайда заради отказ да напусне службата. Години по-късно семейството е разтърсено от нов удар - брат му е отвлечен от Ислямска държава.

„Оттогава не сме чули нищо от него“, споделя Хюсеин - спомен, който остава като рана, която не зараства.

Пътят му към футбола не е бил бляскав, а извоюван. Петнадесет години борба, чести смени на отбори и живот между Тунис, Мароко и Катар оформят характера му повече от всяка академия. От Cфаксиен до Ал Джазира, от Раджа Казабланка до Ал Уакра — той преминава през десетки предизвикателства, преди да се завърне отново в Ирак.

Миналото лято подписва с Ал Карма, като трансферът му — оценен на около 1,25 милиарда иракски динара (над 800 000 евро) — се превръща в рекорден за страната. Името му вече не е просто на футболист, а на символ.

След историческия гол срещу Боливия, съдбата му предлага момент, който изглежда като изваден от филм. Получава обаждане от майка си. Емоционално и искрено, тя казва за местен вестник:

„Молех се за теб преди закуска... и продължавам да се моля Бог да те пази и ти и съотборниците ти да побеждавате.“

Ирак е в една група на Мондиал 2026 с Франция, Норвегия и Сенегал.