Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Андрей Романов Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Няма да ви трябва карта и лупа – ще ги гледате на Мондиала (ВИДЕО) Кюрасао дебютира на световното първенство с рекорди

Ако се вгледате над Венецуела, може и да не го видите. На някои глобуси дори не е изписан. Остров, заемащ 444 кв. км в Южно Карибско море, с 156 000 жители и... първо участие на световно първенство.

Кюрасао е един от 48-те отбора, които влизат в битка за слава на най-голямата сцена – тази на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Снимка: fifa.com

Жители, територия и мечти

Бившата колония на Нидерландия не просто пристъпва за първи път на световно първенство. Кюрасао се включва като най-малката по брой на населението и с най-малка територия - 444 кв. км.

Групата за световното се състои от 26 футболисти. Това означава, че на всеки 6 000 жители един е призован да брани цветовете на родината си.

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С население около 156 000 души и територия 250 пъти по-малка от България, островната държава в Карибско море може да не отива с очаквания за трофея „Жул Руме“, но със сигурност копнее за няколко безсънни нощи на шампионат на планетата.

Последният рекорд за участник с най-малко население е на Исландия през 2018-а година – 356 000 души.

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Пътят до Мондиала

13 невинаги е фатално число. В толкова двубои Кюрасао няма загуба в квалификациите, като в последната завършва 0:0 с Ямайка и донесе радост на нация, 8 пъти по-малка от София като население.

Все пак трябва да посочим съперниците през тези квалификации: Ямайка, Бермуда, Тринидад и Тобаго, Хаити, Сейнт Лусия, Сейнт Мартин и Гренада. Към момента Кюрасао заема 82-ата позиция в ранглистата на ФИФА. За сравнение – България е четири позиции по-надолу.

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Групите

Пета група. Кот д’Ивоар и Еквадор. Дотук добре. Може би.

С пиратски дух и глад за спомени обаче Кюрасао започва участието си на 14 юни, в пряк сблъсък срещу 4-кратния световен шампион Германия. Със своите 78 години Дик Адвокаат ще бъде най-възрастният треньор, който извежда отбор в турнира. Втори в тази класация е Карлош Кейрош, селекционерът на Гана – на 73. Преди това е Ото Рехагел държи първата позиция със своите 71 през 2010 г., когато води Гърция.



Независимо какво се случи в Хюстън, Канзас и Филаделфия, цялата нация ще иска само едно нещо: когато се сеща за Мондиал 2026, усещането да бъде "ду̀ши“. На местния език папиаменту това означава „сладко“, „добрe“ и „секси“. С какви спомени ще си тръгне Кюрасао от Северна Америка? Предстои да разберем!