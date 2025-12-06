Стоичков и още легенди представиха програмата за мондиала (ВИДЕО)

Легендата на родния футбол - Христо Стоичков, взе участие в церемонията, на която ФИФА официално представи програмата за световното първенство през 2026 г.
Освен Камата, до президента на световната централа Джани Инфантино бяха Феномена Роналдо, Франческо Тоти и Алекси Лалас.
По време на събитието станаха ясни часовете, в които ще се играят двубоите от мондиала, съобразени с участниците в различните групи.
"Първият мач винаги е ключов. За Мексико - една луда по футбола нация, това ще бъде особено вълнуващо, каза Стоичков за Група 1, в която "ацтеките" откриват мондиала с мач срещу Република Южна Африка.
Камата коментира и Група 6, в която са Нидерландия, Япония, Тунис и победител от плейоф. Домакин на две от срещите ще бъде Далас. Това върна Стоичков към спомените от онова 2:0 над Аржентина в основната фаза на САЩ'94. Тогава той и Наско Сираков отбелязаха головете, а успехът остава единственият на "лъвовете" срещу "гаучосите" в историята.
ГРУПА 1
1. Мексико
2. Южна Африка
3. Южна Корея
4. Дания/Северна Македония/Ирландия/Чехия
11 юни 2026
22:00 – Мексико – Южна Африка (стадион „Ацтека“, Мексико Сити)
12 юни 2026
05:00 – Южна Корея – Победител от УЕФА път D (стадион „Акрон“, Сапопан)
18 юни 2026
19:00 – Победител от УЕФА път D – Южна Африка (стадион „Мерцедес-Бенц“, Атланта)
19 юни 2026
04:00 – Мексико – Южна Корея (стадион „Акрон“, Сапопан)
25 юни 2026
04:00 – Победител от УЕФА път D – Мексико (стадион „Ацтека“, Мексико Сити)
04:00 – Южна Африка – Южна Корея (стадион „ББВА“, Гуадалупе)
ГРУПА 2
1. Канада
2. Италия/Северна Ирландия/Уелс/Босна и Херцеговина
3. Катар
4. Швейцария
2 юни 2026
22:00 – Канада – Победител от УЕФА път A (стадион „БМО Фийлд“, Торонто)
13 юни 2026
22:00 – Катар – Швейцария (стадион „Леви’с“, Санта Клара)
18 юни 2026
22:00 – Швейцария – Победител от УЕФА път A (стадион „СоуФай“, Ингълуд)
18 юни 2026
01:00 – Канада – Катар (стадион „Би Си Плейс“, Ванкувър)
24 юни 2026
22:00 – Швейцария – Канада (стадион „Би Си Плейс“, Ванкувър)
22:00 – Победител от УЕФА път A – Катар (стадион „Лумен Фийлд“, Сиатъл)
ГРУПА 3
1. Бразилия
2. Мароко
3. Хаити
4. Шотландия
14 юни 2026
01:00 – Бразилия – Мароко (стадион „МетЛайф“, Ийст Ръдърфорд)
04:00 – Хаити – Шотландия (стадион „Джилет“, Фоксбъро)
20 юни 2026
01:00 – Шотландия – Мароко (стадион „Джилет“, Фоксбъро)
04:00 – Бразилия – Хаити (стадион „Линкълн Файненшъл Фийлд“, Филаделфия)
25 юни 2026
01:00 – Шотландия – Бразилия (стадион „Хард Рок“, Маями Гардънс)
01:00 – Мароко – Хаити (стадион „Мерцедес-Бенц“, Атланта)
ГРУПА 4
1. САЩ
2. Парагвай
3. Австралия
4. Турция/Румъния/Словакия/Косово
13 юни 2026
04:00 – САЩ – Парагвай (стадион „СоуФай“, Ингълуд)
14 юни 2026
07:00 – Австралия – Победител от УЕФА път C (стадион „Би Си Плейс“, Ванкувър)
19 юни 2026
22:00 – САЩ – Австралия (стадион „Лумен Фийлд“, Сиатъл)
20 юни 2026
07:00 – Победител от УЕФА път C – Парагвай (стадион „Леви’с“, Санта Клара)
26 юни 2026
05:00 – Победител от УЕФА път C – САЩ (стадион „СоуФай“, Ингълуд)
05:00 – Парагвай – Австралия (стадион „Леви’с“, Санта Клара)
ГРУПА 5
1. Германия
2. Кюрасао
3. Кот Д`Ивоар
4. Еквадор
14 юни 2026
20:00 – Германия – Кюрасао (стадион „Ен Ар Джи“, Хюстън)
15 юни 2026
02:00 – Кот д’Ивоар – Еквадор (стадион „Линкълн Файненшъл Фийлд“, Филаделфия)
20 юни 2026
23:00 – Германия – Кот д’Ивоар (стадион „БМО Фийлд“, Торонто)
21 юни 2026
03:00 – Еквадор – Кюрасао (стадион „Ероухед“, Канзас Сити)
25 юни 2026
23:00 – Кюрасао – Кот д’Ивоар (стадион „Линкълн Файненшъл Фийлд“, Филаделфия)
23:00 – Еквадор – Германия (стадион „МетЛайф“, Ийст Ръдърфорд)
ГРУПА 6
1. Нидерландия
2. Япония
3. Украйна/Швеция/Полша/Албания
4. Тунис
14 юни 2026
23:00 – Нидерландия – Япония (стадион „Ей Ти енд Ти“, Арлингтън)
15 юни 2026
05:00 – Победител от УЕФА път B – Тунис (стадион „ББВА“, Гуадалупе)
20 юни 2026
20:00 – Нидерландия – Победител от УЕФА път B (стадион „Ен Ар Джи“, Хюстън)
21 юни 2026
07:00 – Тунис – Япония (стадион „ББВА“, Гуадалупе)
26 юни 2026
02:00 – Тунис – Нидерландия (стадион „Ероухед“, Канзас Сити)
02:00 – Япония – Победител от УЕФА път B (стадион „Ей Ти енд Ти“, Арлингтън)
ГРУПА 7
1. Белгия
2. Египет
3. Иран
4. Нова Зеландия
15 юни 2026
22:00 – Белгия – Египет (стадион „Лумен Фийлд“, Сиатъл)
16 юни 2026
04:00 – Иран – Нова Зеландия (стадион „СоуФай“, Ингълууд)
21 юни 2026
22:00 – Белгия – Иран (стадион „СоуФай“, Ингълууд)
22 юни 2026
04:00 – Нова Зеландия – Египет (стадион „Би Си Плейс“, Ванкувър)
27 юни 2026
06:00 – Египет – Иран (стадион „Лумен Фийлд“, Сиатъл)
06:00 – Нова Зеландия – Белгия (стадион „Би Си Плейс“, Ванкувър)
ГРУПА 8
1. Испания
2. Кабо Верде
3. Саудитска Арабия
4. Уругвай
15 юни 2026
19:00 – Испания – Кабо Верде (стадион „Мерцедес-Бенц“, Атланта)
16 юни 2026
01:00 – Саудитска Арабия – Уругвай (стадион „Хард Рок“, Маями Гардънс)
21 юни 2026
19:00 – Испания – Саудитска Арабия (стадион „Мерцедес-Бенц“, Атланта)
22 юни 2026
01:00 – Уругвай – Кабо Верде (стадион „Хард Рок“, Маями Гардънс)
27 юни 2026
03:00 – Кабо Верде – Саудитска Арабия (стадион „НРД Жи“, Хюстън)
03:00 – Уругвай – Испания (стадион „Акрон“, Сапопан)
ГРУПА 9
1. Франция
2. Сенегал
3. Ирак/Боливия/Суринам
4. Норвегия
16 юни 2026
22:00 – Франция – Сенегал (стадион „МетЛайф“, Ийст Ръдърфорд)
17 юни 2026
01:00 – Победител от IC път 2 – Норвегия (стадион „Джилет“, Фоксбъро)
22 юни 2026
00:00 – Франция – Победител от IC път 2 (стадион „Линкълн Файненшъл Фийлд“, Филаделфия)
03:00 – Норвегия – Сенегал (стадион „МетЛайф“, Ийст Ръдърфорд)
26 юни 2026
22:00 – Норвегия – Франция (стадион „Джилет“, Фоксбъро)
22:00 – Сенегал – Победител от IC път 2 (стадион „БМО Фийлд“, Торонто)
ГРУПА 10
1. Аржентина
2. Алжир
3. Австрия
4. Йордания
17 юни 2026
04:00 – Аржентина – Алжир (стадион „Ероухед“, Канзас Сити)
07:00 – Австрия – Йордания (стадион „Леви’с“, Санта Клара)
22 юни 2026
20:00 – Аржентина – Австрия (стадион „Ей Ти енд Ти“, Арлингтън)
23 юни 2026
06:00 – Йордания – Алжир (стадион „Леви’с“, Санта Клара)
28 юни 2026
05:00 – Алжир – Австрия (стадион „Ероухед“, Канзас Сити)
05:00 – Йордания – Аржентина (стадион „Ей Ти енд Ти“, Арлингтън)
ГРУПА 11
1. Португалия
2. ДР Конго/Ямайка/Нова Каледония
3. Узбекистан
4. Колумбия
17 юни 2026
20:00 – Португалия – Победител от IC път 1 (стадион „Ен Ар Джи“, Хюстън)
18 юни 2026
05:00 – Узбекистан – Колумбия (стадион „Ацтека“, Мексико Сити)
23 юни 2026
20:00 – Португалия – Узбекистан (стадион „Ен Ар Джи“, Хюстън)
24 юни 2026
05:00 – Колумбия – Победител от IC път 1 (стадион „Акрон“, Сапопан)
28 юни 2026
02:30 – Колумбия – Португалия (стадион „Хард Рок“, Маями Гардънс)
02:30 – Победител от IC път 1 – Узбекистан (стадион „Мерцедес-Бенц“, Атланта)
ГРУПА 12
1. Англия
2. Хърватия
3. Гана
4. Панама
17 юни 2026
23:00 – Англия – Хърватия (стадион „Ей Ти енд Ти“, Арлингтън)
18 юни 2026
02:00 – Гана – Панама (стадион „БМО Фийлд“, Торонто)
23 юни 2026
23:00 – Англия – Гана (стадион „Джилет“, Фоксбъро)
24 юни 2026
02:00 – Панама – Хърватия (стадион „БМО Фийлд“, Торонто)
27 юни 2026
00:00 – Панама – Англия (стадион „МетЛайф“, Ийст Ръдърфорд)
00:00 – Хърватия – Гана (стадион „Линкълн Файненшъл Фийлд“, Филаделфия)
