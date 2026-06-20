Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Името му е забранено в Турция, но се появи на Мондиал 2026 и прати отбора у дома Историята на Хакан Шукур е достойна за холивудски филм Снимка: Getty Images

Едно име накара цялата агитка на Турция на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико да притаи дъх! И не става дума за Матиас Галарса, който вкара единствения гол за победата на Парагвай над югоизточните ни съседи, нито за Мигел Алмирон, който стана първият изгонен футболист заради прикриване на устата си.

На стадиона в Калифорния пред близо 70 000 души по трибуните, се видя надпис "Хакан Шукур"!

На пръв поглед няма нищо нередно да бъде почетен един от емблематичните футболисти за Турция, но не и в тази... политическа обстановка.

От години Хакан Шукур е сред противниците на президента Раджеп Таип Ердоган. Той дори има заповед за арест на негово име като заподозрян за участие в терористична организация, както живее в САЩ и не може да се прибере в родината си, въпреки легендарния си статус за футбола там.

Срещу 79 долара

Практика на част от стадионите за световното първенство е, срещу сумата от 79 долара, имената на фенове да бъдат изписвани на екраните. На този в Санта Клара грейна "Хакан Шукур", а това същиса феновете.

Според публикации в социалните мрежи, името на бившия футболист е било написано последно и не е ясно кой го е "поръчал".

"Не знаем как се случи това!", обясняваха турски фенове.

Снимка: Getty Images

Забранен

Хакан Шукур има проблеми с властите в родината си от 2016 г. насам, когато се случи неуспешният опит за преврат в Турция. Тогава се появи информация, че бившият футболист има връзки с Фетхулаххистка терористична организация, базирана в САЩ и свързана с Фетхуллах Гюлен - обявен за идеолог на преврата срещу Реджеп Ердоган.

Бащата на Шукур лежа в затвора, бутикът на жена му бе разбит, а семейството бе принудено да напусне Турция и да се премести в САЩ.

И днес турската звезда живее там, като преживява с работа, различна от футбола. Бил е и треньор на деца, и собственик на кафене, и шофьор в Сан Франциско.

Снимка: Getty Images

По време на миналия Мондиал в Катар, един от коментаторите на турската телевизия бе уволнен само заради споменаване на името на Шукур.

Днес, 20 юни, негово постижение също бе в центъра на вниманието. Парагвай победи с бърз гол - само 64 секунди след първия съдийски сигнал. Той обаче е далеч от гола на турския футболист от 2002 г., когато той се разписа във вратата на Южна Корея в 11-ата секунда и все още държи рекорда за световни първенства.

Снимка: Getty Images

Самият Шукур обяснява, че не е имал намерение да гледа мачовете на Турция от трибуните, тъй като се притеснява от евентуалното присъствие на хора, свързани с правителството.

Иначе в кариерата си Шукур игра за Галатасарай, Интер, Парма, Торино и носеше капитанската лента на Турция за световното през 2002 г., когато тимът спечели бронзовите медали.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.