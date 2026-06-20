Исторически червен картон на световното по футбол: Правилото "Винисиус" в действие
Мигел Алмирон от Парагвай бе изгонен от терена
Правилото "Винисиус" влезе в сила на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико!
Футболистът на Парагвай Мигел Алмирон беше изгонен с директен червен картон в края на първото полувреме на мача от втория кръг на груповата фаза срещу Турция.
Причината е реплика, която изрече, докато закрива устата си.
Неприемливо
В напрегнатия мач се стигна до гол за Парагвай още във втората минута, дело на Матиас Галарса.
След това играта се изнерви и се стигна до няколко сблъсъка между футболисти.
В добавеното време на първото полувреме, при една такава ситуация, 32-годишният Мигел Алмирон бе изгонен с директен червен картон.
Причината не е физически сблъсък, а негова реплика към турски футболист. Парагваецът обаче покри устата си, докато говори, което вече е неприемливо по новите правила на футбола, които влязоха в сила от началото на Мондиал 2026.
Така реферът Иван Бартон бе сигнализиран за случилото се от съдията във VAR стаята и след преглед прати директно Алмирон в съблекалнята.
Винисиус - Престиани
Директният червен картон в тази ситуация е възможен, след като в последния кръг на последното издание на Шампионката лига Винисиус от Реал Мадрид влезе в словесен сблъсък с Джанлука Престиани от Бенфика.
Бразилецът се оплака от расистки обиди, но те така и не бяха доказани, тъй като Престиани бе покрил устата си с тениска.
Така от ФИФА решиха да забранят всякакво покриване на уста.
След разследването, Престиани бе наказан за 6 мача.
"По преценка на организатора на надпреварата, всеки играч, който покрива устата си в конфронтационна ситуация с противник, може да бъде санкциониран с червен картон.", обявиха от Международния борд на футболните асоциации (IFAB) във Ванкувър преди Мондиала.
Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.