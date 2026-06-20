Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Исторически червен картон на световното по футбол: Правилото "Винисиус" в действие Мигел Алмирон от Парагвай бе изгонен от терена Снимка: Reuters

Правилото "Винисиус" влезе в сила на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико!

Футболистът на Парагвай Мигел Алмирон беше изгонен с директен червен картон в края на първото полувреме на мача от втория кръг на груповата фаза срещу Турция.

Причината е реплика, която изрече, докато закрива устата си.

Неприемливо

В напрегнатия мач се стигна до гол за Парагвай още във втората минута, дело на Матиас Галарса.

След това играта се изнерви и се стигна до няколко сблъсъка между футболисти.

Снимка: Reuters

В добавеното време на първото полувреме, при една такава ситуация, 32-годишният Мигел Алмирон бе изгонен с директен червен картон.

Причината не е физически сблъсък, а негова реплика към турски футболист. Парагваецът обаче покри устата си, докато говори, което вече е неприемливо по новите правила на футбола, които влязоха в сила от началото на Мондиал 2026.

Така реферът Иван Бартон бе сигнализиран за случилото се от съдията във VAR стаята и след преглед прати директно Алмирон в съблекалнята.

Снимка: Reuters

Винисиус - Престиани

Директният червен картон в тази ситуация е възможен, след като в последния кръг на последното издание на Шампионката лига Винисиус от Реал Мадрид влезе в словесен сблъсък с Джанлука Престиани от Бенфика.

Бразилецът се оплака от расистки обиди, но те така и не бяха доказани, тъй като Престиани бе покрил устата си с тениска.

Снимка: Reuters

Така от ФИФА решиха да забранят всякакво покриване на уста.

След разследването, Престиани бе наказан за 6 мача.

"По преценка на организатора на надпреварата, всеки играч, който покрива устата си в конфронтационна ситуация с противник, може да бъде санкциониран с червен картон.", обявиха от Международния борд на футболните асоциации (IFAB) във Ванкувър преди Мондиала.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.