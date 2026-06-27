Вижте още веднъж мъката на Испания срещу Уругвай (ВИДЕО)
34 мача без загуба за "Ла Фурия"
Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте започна пресконференцията след трудната победа с 1:0 над Уругвай в Гуадалахара със съболезнования към Дидие Дешан за смъртта на майка му и с послание на подкрепа към Хоакин Капарос в битката му с рака.
„Това беше много труден и интензивен мач, който изискваше пълна концентрация. Уругвай игра с прекомерна агресия, но съдиите са тези, които трябва да налагат правилата. Ние направихме необходимото, за да спечелим“, заяви той.
На въпрос за спорното съдийство Де ла Фуенте отказа да влиза в полемики: „Не искаме привилегии, но не искаме и да ни се отнема нищо. Съдийството не е нещо, което можем да контролираме. Всеки трябва да носи отговорност за своята работа.“
Испанският наставник похвали отбора си за адаптивността и характера: „Гордея се много с този състав. Това беше пълната противоположност на футбола, който обичаме да играем, но момчетата се справиха отлично.“
Той подчерта и впечатляващата серия от 34 мача без загуба: „На прав път сме. Сега най-важни са възстановяването и почивката.“
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