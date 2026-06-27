Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте още веднъж мъката на Испания срещу Уругвай (ВИДЕО) 34 мача без загуба за "Ла Фурия"

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте започна пресконференцията след трудната победа с 1:0 над Уругвай в Гуадалахара със съболезнования към Дидие Дешан за смъртта на майка му и с послание на подкрепа към Хоакин Капарос в битката му с рака.

„Това беше много труден и интензивен мач, който изискваше пълна концентрация. Уругвай игра с прекомерна агресия, но съдиите са тези, които трябва да налагат правилата. Ние направихме необходимото, за да спечелим“, заяви той.

На въпрос за спорното съдийство Де ла Фуенте отказа да влиза в полемики: „Не искаме привилегии, но не искаме и да ни се отнема нищо. Съдийството не е нещо, което можем да контролираме. Всеки трябва да носи отговорност за своята работа.“

Испанският наставник похвали отбора си за адаптивността и характера: „Гордея се много с този състав. Това беше пълната противоположност на футбола, който обичаме да играем, но момчетата се справиха отлично.“

Той подчерта и впечатляващата серия от 34 мача без загуба: „На прав път сме. Сега най-важни са възстановяването и почивката.“

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