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Световно първенство по футбол 2026

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Роналдо срещу Колумбия, Алжир срещу историята: решаваща нощ на световното първенство

Всичко или нищо и тази нощ

Роналдо срещу Колумбия, Алжир срещу историята: решаваща нощ на световното първенство
 Снимка: Reuters

Световното първенство достига точката на кипене - последни мачове в групите J, K и L са тази вечер!

Най-голям интерес предизвиква мачът между Алжир и Австрия от 05:00 часа в група J. В 05:00 директният сблъсък е за оцеляване. Тук говорим за история с голям. Алжир говори за „отмъщение“, Европа помни „Срама от Хихон“, а над терена виси сянката на 1982 г., когато уговорен резултат прати африканците у дома. Десетилетия по-късно сметките още не са приключени - и сега ще се решават на терена.

Звезда на Лудогорец предупреди Меси!

Преди това, в полунощ, Англия излиза срещу Панама в двубой, който на хартия изглежда като формалност. Но Англия не забравя Русия 2018 и онова 5:1 с хеттрика на Хари Кейн - а Панама идва без напрежение, но и без много аргументи, освен желание да не се разпадне отново.

Хърватия и Гана ще се сблъскат в мач на стилове и поколения - хърватският опит и магията на Модрич срещу африканската скорост и мощ. За "ватрените" това е задължителна крачка към елиминациите, но всяка грешка може да струва скъпо.

Критикуваха го, сложиха го на пейката, но звярът се събуди!

В група K всичко започва с Колумбия - Португалия в 02:30. Южноамериканците са в подем, но Португалия идва с една ясна мисия - Кристиано Роналдо няма намерение да изпусне последния си шанс да остави следа на Мондиал. Това е директен дуел за върха.

Снимка: Reuters

А зад кулисите се разиграва друга битка - ДР Конго срещу Узбекистан. Една страна мечтае за изход от групата с прилична голова разлика, другата, водена от Фабио Канаваро, търси първия си голям пробив на световната сцена. Това може да е мачът на аутсайдерите, който да обърка сметките.

Ще се събудим с Йордания - Аржентина, двубой без особена тежест. Лионел Меси вероятно ще почива.

Ето пълната програма:

28 юни
00:00 ч. - Панама - Англия
00:00 ч. - Хърватия - Гана

29 юни
02:30 ч. - Колумбия - Португалия
02:30 ч. - ДР Конго - Узбекистан
05:00 ч. - Алжир - Австрия
05:00 ч. - Йордания - Аржентина

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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