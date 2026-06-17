Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Роналдо: Нека спрем да се крием - Меси е №1 в историята Всеки път, когато стъпи на терена, всичко става историческо

Лионел Меси е най-добрият футболист в историята. Оценката има особена тежест, защото идва от двукратния световен шампион с Бразилия - Роналдо.

"Всеки път, когато Меси стъпи на терена, всичко става историческо. Време е да спрем да се крием и да признаем факта, че той е най-добрият играч на всички времена."

"Лео продължава да демонстрира отлични представяния всеки сезон и на световното първенство, но съмненията все още остават. Победата срещу Алжир е поредната незабравима и историческа нощ, която завинаги ще остане в аналите", заяви Роналдо пред Mundo Deportivo.

Меси отбеляза хеттрик и вече има 16 гола на Световното първенство. Така той се изравни с досегашния едноличен лидер в тази класация - Мирослав Клозе. И изпревари самия Роналдо, който има на сметката си 15 попадения.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.