Меси или Роналдо? Или чия статуя е по-нелепа?
26-метровото произведение в Патагония напомни прословутия бюст от Мадейра
Лионел Меси беше увековечен с поредната статуя. Най-новата е висока 24 метра и е разположена в Патагония, Аржентина.
Спорната прилика с аржентинската футболна икона обаче предизвика любопитни реакции в социалните медии. А феновете сравниха статията с прословутия бюст на Кристиано Роналдо, която превзе интернет през 2017 г.
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Той беше открит на летището в Мадейра, като най-меките определения на португалските медии бяха "странен" и "необичаен". А вълната от възмущение доведе до създаването на втора, по-представителна версия.
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Дали сега Меси ще поиска преработка на 24-метровата си статуя - предстои да видим. Но изглежда малко вероятно.
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В момента той води при реализаторите на Мондиал 2026 с 5 гола. 39-годишният феномен стартира с хеттрик срещу Алжир, а после добави две попадения срещу Австрия.
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Така Меси вече е футболистът с най-много голове на световни първенства - 18.