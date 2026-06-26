Световен футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Меси или Роналдо? Или чия статуя е по-нелепа? 26-метровото произведение в Патагония напомни прословутия бюст от Мадейра

Лионел Меси беше увековечен с поредната статуя. Най-новата е висока 24 метра и е разположена в Патагония, Аржентина.

Спорната прилика с аржентинската футболна икона обаче предизвика любопитни реакции в социалните медии. А феновете сравниха статията с прословутия бюст на Кристиано Роналдо, която превзе интернет през 2017 г.

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Той беше открит на летището в Мадейра, като най-меките определения на португалските медии бяха "странен" и "необичаен". А вълната от възмущение доведе до създаването на втора, по-представителна версия.

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Дали сега Меси ще поиска преработка на 24-метровата си статуя - предстои да видим. Но изглежда малко вероятно.

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В момента той води при реализаторите на Мондиал 2026 с 5 гола. 39-годишният феномен стартира с хеттрик срещу Алжир, а после добави две попадения срещу Австрия.

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Така Меси вече е футболистът с най-много голове на световни първенства - 18.