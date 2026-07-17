Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Историческо решение: Световните шампиони ще получат шампионски пръстени (СНИМКА) Традиция в НБА

Финалът на световното първенство тази година се играе между Испания и Аржентина, а победителите в турнира ще получат допълнителна награда.

ФИФА, ръководена от Джани Инфантино, обяви историческото решение да връчи шампионски пръстени на победителите от Световното първенство.

Победителите в неделя също ще получат шампионски пръстени, следвайки традицията, култивирана в НБА.

Вчера стана ясно, че ФИФА обмисля и почивката на финала в Ню Джърси да бъде удължена до 30 минути, за да бъде организирано грандиозно музикално шоу по американски модел.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.