Историческо решение: Световните шампиони ще получат шампионски пръстени (СНИМКА)
Традиция в НБА
Финалът на световното първенство тази година се играе между Испания и Аржентина, а победителите в турнира ще получат допълнителна награда.
ФИФА, ръководена от Джани Инфантино, обяви историческото решение да връчи шампионски пръстени на победителите от Световното първенство.
Победителите в неделя също ще получат шампионски пръстени, следвайки традицията, култивирана в НБА.
Вчера стана ясно, че ФИФА обмисля и почивката на финала в Ню Джърси да бъде удължена до 30 минути, за да бъде организирано грандиозно музикално шоу по американски модел.
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