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Световно първенство по футбол 2026

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Нов цирк, режисиран от Джани Инфантино!

Финалът на Мондиал 2026 се превръща в Супербоул

Нов цирк, режисиран от Джани Инфантино!
 Снимка: Reuters

Ако някой още се е съмнявл, че Джани Инфантино е решен да промени футбола до неузнаваемост, последната идея на президента на ФИФА хвърли още масло в огъня.

Социалните мрежи буквално прегряха, а фенове и анализатори предупреждават: най-големият футболен спектакъл на планетата рискува да се превърне в телевизионно шоу.

Според информации на RMC Sport и The Athletic, ФИФА обмисля почивката на финала на световното първенство в Ню Джърси да бъде удължена до 30 минути, за да бъде организирано грандиозно музикално шоу по американски модел.

За мнозина това вече е прекрачване на червената линия.

Футболистите градят ритъма си около традиционната 15-минутна пауза. Специалисти от години предупреждават, че значително по-дълга почивка може да увеличи риска от травми и да наруши динамиката на двубоя. Въпреки това ФИФА изглежда е готова да заложи на зрелището в стил NFL.

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Режисурата на шоуто е поверена на Крис Мартин от Coldplay, а сред спряганите имена, които ще се качат на сцената са Мадона, Шакира, BTS и Джъстин Бийбър.

Критиците виждат само едно обяснение - още повече телевизионни рейтинги, по-скъпи рекламни паузи и още по-големи приходи. Докато милиони ще гледат концерта, мнозина се питат дали футболът няма да остане на заден план.

И ако това не е достатъчно, церемонията преди финала също се очаква да бъде безпрецедентна – с участието на Роби Уилямс, Лаура Паузини, Дженифър Хъдсън, Никол Шерцингер, Том Круз и интернет звездата iShowSpeed.

За едни това ще бъде най-великото шоу в историята на спорта. За други – денят, в който футболът окончателно капитулира пред телевизионния спектакъл.

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Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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