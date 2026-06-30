Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация След срама Юлиан Нагелсман отказва да подаде оставка Фенове и медии искат Юрген Клоп Снимка: Reuters

Юлиан Нагелсман няма намерение да подава оставка въпреки шокиращото отпадане на Германия след дузпи срещу Парагвай още на 1/16-финалите на световното първенство. Селекционерът е категоричен, че иска да остане начело на Бундестима.

38-годишният специалист има договор до лятото на 2028 година, но след ранния крах на Мондиал 2026 натискът върху него расте. "Билд" вече настоява на негово място да бъде назначен Юрген Клоп.

„Искам да продължа. Готов съм. Но нещата не зависят само от мен. Ако Германският футболен съюз иска, с радост ще водя отбора на Европейското първенство и в Лигата на нациите. Ако не, трябва да ми го кажат“, заяви Нагелсман пред MagentaTV.

След драматичната загуба наставникът не скри разочарованието си и призна, че Германия е била далеч от очакваното ниво.

„Можехме да постигнем много повече. Искаше ми се да играем срещу Франция на осминафиналите, но очевидно не бяхме достатъчно добри. Трябваше да намерим по-добро решение срещу защитата на Парагвай“, призна той.

Най-бурната реакция на Нагелсман обаче беше насочена към съдийското решение, с което бе отменен голът на Йонатан Та в края на първото продължение заради нарушение на Валдемар Антон срещу вратаря Орландо Хил.

„Абсолютно скандално е, че този гол не беше признат. Нямам представа какво видя съдията. Това е просто нелепо. Нямаше никакво нарушение“, избухна германският селекционер.

Въпреки гнева си към арбитрите, Нагелсман призна, че вината не е само в тях. По думите му германците са били прекалено бавни в нападение и не са показали нивото, което се очаква от четирикратните световни шампиони.

„Дузпите винаги са огромно напрежение и няма как да обвинявам някого за пропуск. Това се е случвало и на най-великите футболисти“, коментира той след пропуските на Кай Хаверц, Ник Волтемаде и Йонатан Та.

„Но когато отпаднеш още в първия кръг на елиминациите на Световно първенство, това просто не е достатъчно за германския футбол“, завърши Нагелсман.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.