Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Южна Африка и Канада откриват елиминациите с исторически мач Кой ще победи? Снимка: Getty Images

Фазата на директните елиминации на световното първенство започва със сблъсък между Южна Африка и Канада в Лос Анджелис.

И двата отбора достигат до осминафиналите за първи път в историята си.

Независимо от крайния резултат на мача, моментът ще бъде бъде запомнен от всички фенове на двата отбора

Кой ще победи?

Южна Африка си осигури второто място в група А след минимален успех с 1:0 над Южна Корея, който предизвика бурни празненства в страната.

Снимка: Getty Images

Селекционерът Уго Броос ще запише още едно впечатляващо постижение – на 74 години той ще стане най-възрастният треньор, водил отбор в елиминационен мач на световно първенство.

Настоящият Мондиал е последният в кариерата на белгийския специалист преди пенсионирането му.

"Африканските момчета" успяха да преодолеят тежкия старт на турнира, след като загубиха с 0:2 от Мексико в първия си мач.

Тогава поражението беше част от серия от седем срещи без победа, но успехът над Южна Корея върна самочувствието на тима точно навреме.

Канада също влиза в историята. "Кленовите листа" стават първият домакин на световно първенство, който играе мач от елиминациите извън собствената си страна.

Снимка: Getty Images

Това се случи след поражението с 1:2 от Швейцария в последния двубой от груповата фаза, което лиши отбора от първото място в група B и прекъсна серия от десет поредни мача без загуба.

Въпреки това представянето на канадците в групите беше впечатляващо. Тимът отбеляза осем гола и отправи 21 точни удара към противниковите врати – с десет повече, отколкото в двете си предишни участия на световни първенства взети заедно.

История на съперничеството

Снимка: Getty Images

Южна Африка спечели единствения досегашен двубой между двата отбора с 2:0 през 2007 година.

Канада пък е загубила и двете си официални срещи срещу африкански съперници, като едната от тях беше срещу Мароко на Световното първенство през 2022 година.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.