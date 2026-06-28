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Световно първенство по футбол 2026

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bTV Спорт екип

Южна Африка и Канада откриват елиминациите с исторически мач

Кой ще победи?

Южна Африка и Канада откриват елиминациите с исторически мач
 Снимка: Getty Images

Фазата на директните елиминации на световното първенство започва със сблъсък между Южна Африка и Канада в Лос Анджелис.

И двата отбора достигат до осминафиналите за първи път в историята си.

Независимо от крайния резултат на мача, моментът ще бъде бъде запомнен от всички фенове на двата отбора

Кой ще победи?

Южна Африка си осигури второто място в група А след минимален успех с 1:0 над Южна Корея, който предизвика бурни празненства в страната.

Снимка: Getty Images

Селекционерът Уго Броос ще запише още едно впечатляващо постижение – на 74 години той ще стане най-възрастният треньор, водил отбор в елиминационен мач на световно първенство.

Настоящият Мондиал е последният в кариерата на белгийския специалист преди пенсионирането му.

"Африканските момчета" успяха да преодолеят тежкия старт на турнира, след като загубиха с 0:2 от Мексико в първия си мач.

Време е за елиминации: Ето цялата схема на световното първенство по футбол!

Тогава поражението беше част от серия от седем срещи без победа, но успехът над Южна Корея върна самочувствието на тима точно навреме.

Канада също влиза в историята. "Кленовите листа" стават първият домакин на световно първенство, който играе мач от елиминациите извън собствената си страна.

Снимка: Getty Images

Това се случи след поражението с 1:2 от Швейцария в последния двубой от груповата фаза, което лиши отбора от първото място в група B и прекъсна серия от десет поредни мача без загуба.

Въпреки това представянето на канадците в групите беше впечатляващо. Тимът отбеляза осем гола и отправи 21 точни удара към противниковите врати – с десет повече, отколкото в двете си предишни участия на световни първенства взети заедно.

История на съперничеството

Снимка: Getty Images

Южна Африка спечели единствения досегашен двубой между двата отбора с 2:0 през 2007 година.

Канада пък е загубила и двете си официални срещи срещу африкански съперници, като едната от тях беше срещу Мароко на Световното първенство през 2022 година.

Американска репортерка го загази:

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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