Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Южна Корея обърна Чехия във втория мач на Мондиал 2026 Три гола в Гуадалахара Снимка: Reuters

Южна Корея е победителят във втория мач от Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико!

Тимът от Азия успя да постигне обрат и да победи Чехия с 2:1 в среща, играна на стадиона в Гуадалахара.

Корейците имат богата традиция в участия на световни първенства, като за тях това е 12-о световно първенство.

Като самостоятелна държава Чехия участва за втори път на Мондиал след като отпаднаха в груповата фаза през 2006 г.

Първо полувреме

Очаквано за начало на световно първенство, двата тима тръгнаха предпазливо.

През първата част на мача Южна Корея започна по-вдъхновено в атака, но солидната защита на европейския тим не позволи изненади.

Снимка: Reuters

Хан-Бом Лий и Кан-Ин Лий изпуснаха по-опасните възможности, които като че ли събудиха чехите. Те отговориха с опасен шут на Томаш Соучек, но топката премина покрай вратата.

Второ полувреме

Явно двата тима пазеха головете си за след почивката!

Първо в 59-ата минута след дълъг тъч Ладислав Крейчи се ориентира най-добре в наказателното поле и вкара първи гол - 1:0 за Чехия.

Снимка: Reuters

В тима на Северна Корея се мобилизираха и отговориха с попадение в 68-ата минута. Хван Ин-Бом бе най-съобразителен, за да върне равенството.

Соучек вкара 10 минути преди края, но заради засада голът на Чехия беше отменен.

Снимка: Reuters

В следващата атака корейците се възползваха и Хюн-Гю стана автор на гола за обрата - 2:1 за тима от Азия.

Групата

Въпреки победата на Южна Корея, лидер в групата е Мексико. Тимът-домакин победи ЮАР с 2:0 в среща след впечатляващото откриване.

Днес, 12 юни, следва мача Канада - Босна и Херцеговина от 22:00 ч. българско време.

През нощта, в 4:00 ч., е САЩ-Парагвай.