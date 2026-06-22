Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Кабо Верде унижи още един футболен гигант на Мондиал 2026 Христо Стоичков и майката на Возиня изгледаха зрелището в Маями Снимка: Reuters

Кабо Верде продължава да пише една от най-впечатляващите истории на световното първенство през 2026 г. Африканският дебютант отново шокира футболната общественост, след като измъкна зрелищно 2:2 срещу двукратния световен шампион Уругвай във втория кръг от група H. След като в първия си мач удържа нулево реми срещу Испания, сега тимът от островната държава показа характер и срещу един от традиционните гиганти на световния футбол.



Резултатът оставя Кабо Верде в отлична позиция преди последния кръг от груповата фаза. Африканците вече имат две точки и съдбата им е изцяло в собствените им ръце. Победа срещу Саудитска Арабия ще ги изпрати в елиминационната фаза на турнира постижение, което до началото на шампионата изглеждаше почти немислимо.

От другата страна стои Уругвай, който изпадна в сериозна криза и е изправен пред опасността от ранно отпадане. Ла Селесте ще трябва да търси задължителна победа срещу Испания в последния си мач, ако иска да запази надеждите си за продължаване напред.



Срещата започна по мечтан начин за Кабо Верде. В 21' Кевин Пина изпълни по великолепен начин пряк свободен удар и прати топката във вратата на Фернандо Муслера за историческото 1:0. Голът взриви трибуните и даде допълнителна увереност на отбора, който и без това демонстрира впечатляваща организация и дисциплина.





Снимка: Reuters

Герои

Уругвайците реагираха и постепенно поеха инициативата. Усилията им бяха възнаградени в 44', когато Макси Араухо възстанови равенството след добре изградена атака. Малко преди почивката южноамериканците осъществиха пълен обрат. В шестата минута на добавеното време Факундо Канобио завърши поредната отлична комбинация и направи резултата 2:1, което изглеждаше като решаващ момент в двубоя.

Вместо да се пречупят, футболистите на Кабо Верде излязоха за второто полувреме с още по-голяма увереност. Те продължиха да играят смело и да търсят възможности пред противниковата врата. Наградата дойде в 61'. След сериозна грешка в отбраната на Уругвай топката достигна до Хелио Варела. Нападателят реагира светкавично, преодоля излезлия далеч пред голлинията Муслера и с хладнокръвно изпълнение изпрати топката в мрежата за 2:2. Попадението предизвика бурни емоции сред феновете на Кабо Верде и се превърна в един от най-запомнящите се моменти на турнира до момента.

Малко след това Уругвай успя да отбележи трети гол, но радостта на южноамериканците беше кратка. След намесата на системата ВАР попадението бе отменено заради засада, а резултатът остана непроменен до последния съдийски сигнал.



Историята на Кабо Верде вече се превръща в една от най-големите сензации на Мондиал 2026. Страна с население от около половин милион души не само дебютира на световно първенство, но и успя да вземе точки срещу два отбора с общо три световни титли Испания и Уругвай.





Снимка: Reuters

Мама

Мачът на "Хард Рок Стейдиъм" в Маями беше изгледан на живо от кавалерът на "Златна топка" Христо Стоичков.

И още нещо любопитно - срещата противопостави двама 40-годишни вратари. За "урусите" пази Фернандо Муслера. За Кабо Верде - сензацията срещу Испания Возиня. На трибуните бе и майката му, която не успя да гледа на живо подвизите на сина си в мача с испанците заради непосилната сума от 15 000 долара гаранция, за да ѝ се издаде виза. Но след намеса на американски конгресмен проблемът беше решен.

СЪСТАВИТЕ

УРУГВАЙ: 23. Фернандо Муслера, 13. Гийермо Варела, 3. Себастиан Касерес, 16. Матиас Оливера, 25. Хуан Санабрия, 8. Федерико Валверде, 6. Родриго Бентанкур, 5. Мануел Угарте, 14. Агустин Канобио, 21. Федерико Виняс, 20. Максимилиано Араухо.

КАБО ВЕРДЕ: 1. Возиня, 22. Стивън Морейра, 4. Роберто Лопес, 3. Диней, 13. Сидни Лопес Кабрал, 6. Кевин Пина, 20. Райън Мендес, 18. Телмо Арканжо, 10. Телмо Арканжо, 11. Гари Родригес, 9. Жилсон Тавареш.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.