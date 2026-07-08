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Световно първенство по футбол 2026

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Къде се скриха звездите? Само един бразилец кацна у дома

Вижте кой единствен се осмели да се изправи пред гнева на феновете

Къде се скриха звездите? Само един бразилец кацна у дома
 

Да се прибере у дома след провал на световното първенство по футбол не е никак приятна задача. Особено ако си национал на Бразилия и си отпаднал на 1/8-финал, докато цялата нация трескаво жадува шеста титла.

Затова не е никак чудно, че почти всички звезди от селекцията на Карло Анчелоти предпочетоха да избегнат директното завръщане на родна земя. Всъщност на борда на самолета имаше само един представител на отбора - защитникът на Фламенго Данило Луис да Силва.

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Според изданието Folha de S.Paulo всички 26 играчи са били освободени веднага след поражението с 1:2 от Норвегия. И 25 от тях предпочели да се насочат в различни посоки, само не и към дома.

Те вече се наслаждават на екзотични ваканции в компаниите на половинките си. А доколко заслужен е този отдих - вероятно бразилските фенове имат особено мнение.

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Веднага след отпадането самият Анчелоти замина за Канада. Там семейството му притежава имение.

Със загубата от Норвегия, Бразилия постигна най-лошия си резултат на световно първенство през 21-ви век.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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