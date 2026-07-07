Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Унижиха го, оставиха го без отбор... После разплака Бразилия Историята на героя на Норвегия Йорян Нюланд Снимка: Reuters

Само няколко дни могат да променят цял един живот. За Йорян Нюланд вечерта срещу Бразилия със сигурност ще остане сред онези, които никога не се забравят.

36-годишният вратар на Норвегия се превърна в големия герой при сензационната победа с 2:1 над петкратните световни шампиони в осминафиналите на Мондиал 2026 в САЩ, Мексико и Канада. Той отрази дузпа, направи няколко ключови спасявания и вдъхна увереност на отбора си в момент, когато бразилците натискаха с всички сили.

Дори напрежението между него и Неймар в края не успя да засенчи представянето му. След като бразилската звезда реализира дузпа в добавеното време, двамата си размениха остри реплики. Само минути по-късно обаче Неймар напусна терена разплакан, а Нюланд празнуваше една от най-големите победи в историята на норвежкия футбол.

Любопитното е, че преди години футболът изобщо не е бил първият избор на норвежкия страж. Като дете той се развива успешно в алпийските ски и дори стига до националната програма за млади таланти. "Той ще стане шампион“, казва треньорът му на родителите му.

Снимка: Reuters

„Искам един ден да го заведа на Олимпийските игри". Нюланд обаче избира футбола, след като е включен в държавен проект за развитието на бъдещите вратари на Норвегия. Пътят до върха обаче се оказва много по-дълъг, отколкото някой е предполагал.

Кариерата му преминава през редица изпитания. След престои в Инголщат, Астън Вила, Норич, Борнемут, Рединг, Лайпциг и Севиля той рядко успява да се утвърди като безспорен титуляр. Често остава на резервната скамейка, а критиките към него не липсват. В Испания дори го определят като „ненадежден“, а след края на сезона е без клуб.

Снимка: Reuters

В националния отбор обаче селекционерът Столе Солбакен никога не губи доверие в него. Двамата работят заедно още от младежките формации, а наставникът продължава да разчита на Нюланд въпреки скептицизма на част от привържениците. Това търпение се отплати по най-добрия възможен начин на световното първенство.

Снимка: Reuters

Срещу Бразилия Нюланд показа точно обратното на всичко, което през годините се говореше за него. Спаси дузпа на Бруно Гимараеш, реагира блестящо при няколко опасни ситуации и беше една от основните причини Норвегия да достигне исторически 1/4-финал.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.