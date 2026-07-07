Унижиха го, оставиха го без отбор... После разплака Бразилия
Историята на героя на Норвегия Йорян Нюланд
Само няколко дни могат да променят цял един живот. За Йорян Нюланд вечерта срещу Бразилия със сигурност ще остане сред онези, които никога не се забравят.
36-годишният вратар на Норвегия се превърна в големия герой при сензационната победа с 2:1 над петкратните световни шампиони в осминафиналите на Мондиал 2026 в САЩ, Мексико и Канада. Той отрази дузпа, направи няколко ключови спасявания и вдъхна увереност на отбора си в момент, когато бразилците натискаха с всички сили.
Дори напрежението между него и Неймар в края не успя да засенчи представянето му. След като бразилската звезда реализира дузпа в добавеното време, двамата си размениха остри реплики. Само минути по-късно обаче Неймар напусна терена разплакан, а Нюланд празнуваше една от най-големите победи в историята на норвежкия футбол.
Любопитното е, че преди години футболът изобщо не е бил първият избор на норвежкия страж. Като дете той се развива успешно в алпийските ски и дори стига до националната програма за млади таланти. "Той ще стане шампион“, казва треньорът му на родителите му.
„Искам един ден да го заведа на Олимпийските игри". Нюланд обаче избира футбола, след като е включен в държавен проект за развитието на бъдещите вратари на Норвегия. Пътят до върха обаче се оказва много по-дълъг, отколкото някой е предполагал.
Кариерата му преминава през редица изпитания. След престои в Инголщат, Астън Вила, Норич, Борнемут, Рединг, Лайпциг и Севиля той рядко успява да се утвърди като безспорен титуляр. Често остава на резервната скамейка, а критиките към него не липсват. В Испания дори го определят като „ненадежден“, а след края на сезона е без клуб.
В националния отбор обаче селекционерът Столе Солбакен никога не губи доверие в него. Двамата работят заедно още от младежките формации, а наставникът продължава да разчита на Нюланд въпреки скептицизма на част от привържениците. Това търпение се отплати по най-добрия възможен начин на световното първенство.
Срещу Бразилия Нюланд показа точно обратното на всичко, което през годините се говореше за него. Спаси дузпа на Бруно Гимараеш, реагира блестящо при няколко опасни ситуации и беше една от основните причини Норвегия да достигне исторически 1/4-финал.
Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google