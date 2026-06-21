Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация „Той е просто още един играч“: Роналдо се разпада пред очите на футбола Десет мача без гол и без защита... Снимка: БГНЕС

"През цялата си кариера Кристиано Роналдо поддържа доминиращ, самоуверен, надменен и неизбежно властен образ. Той е боготворен от онези, които ценят головете над всичко, и презиран от други, които в дуалността Меси-Кристиано виждат само един бог. Лео е футболът, превърнат в изкуство, докато Кристиано, макар да доминира с физиката си и да поглъща голмайсторски рекорди, често е по-скоро толериран, отколкото истински възхваляван. Сякаш човек не може да обича едновременно Меси и Кристиано Роналдо."

Коментарът е на Кристина Куберо - заместник-главен редактор на mundodeportivo.com. Анализът продължава:

"Португалецът има нещастието, според някои, да бъде съвременник на най-великия футболист на всички времена. Рафа Надал би казал, че това е късмет, защото конкуренцията и съперничеството те карат да се развиваш. Но експресивността на Кристиано, липсата му на скромност, когато открито признаваше, че е критикуван, защото е красив, богат и велик, начинът, по който претендираше за „Златната топка“, както и стилът му на изразяване, а не толкова съдържанието, го осъдиха в очите на мнозина.

И сега, на фона на колебливото начало на световното първенство, критиките са безмилостни. С разчистване на сметки. С презрение, което трудно отразява кариерата на един от най-великите голмайстори в историята. Някои биха казали, че това е олицетворение на библейската максима: „Който сее вятър, жъне буря.“

Тиери Анри беше сред първите, които повдигнаха въпроса: „Едно важно нещо е, че отборът трябва да вкарва голове, а не ти.“ Златан Ибрахимович добави: „Обикновено като нападател покриваш целия терен, от едната греда до другата, за да издърпаш защитниците със себе си. Очевидно си взел грешно решение.“ Последва вълна от критики в социалните мрежи, включително фалшиви новини и остри коментари.

Реалността е, че Кристиано Роналдо, на 41 години, е изиграл десет поредни мача в големи турнири за националния отбор без отбелязан гол. И не успява да приеме различна роля в португалски състав, преливащ от талант. Кристиано винаги е живял за головете – това беше неговата запазена марка. А сега, когато те липсват, той изглежда уязвим, без щит, изложен на най-реалистичната и понякога разрушителна критика.

Докато Лео Меси е боготворен, защитаван, уважаван и обичан в аржентинския национален отбор, в Португалия се усеща разделение между поколенията. Кристиано е миналото, а настоящето принадлежи на други.

Равенството срещу Конго отприщи дебат дали Роналдо трябва да се откаже от водещата си роля в националния отбор. Дългите паузи между мачовете само подхраниха споровете. Кристиано публикува снимка от тренировка с посланието: „Винаги обединени“. На нея беше и Жоао Невеш, който заяви:

Снимка: Reuters

„Всички знаем какво е направил Кристиано за нашия национален отбор и за футбола, но сега чувствам, както от негова гледна точка, така и от наша, че той е просто още един играч. Още един футболист, който помага на отбора и не се различава от останалите.“

Тези думи, изречени след разочароващ резултат, отлично капсулират моментното настроение около отбора.

„Последният танц“ на Кристиано го поставя в центъра на непрестанни противоречия. Твърде много въпроси остават без отговор. Преди той заглушаваше критиците си с голове, но днес никой не знае дали ще успее да го направи отново.

Футболът става все по-взискателен и въпреки че малцина се грижат за себе си така, както го прави той, времето неизбежно взема своето. А егоизмът, който някога се превръщаше в голове, днес генерира предимно полемики.

Само Меси изглежда недосегаем за критиките.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.