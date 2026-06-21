Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Пише песни, вместо да е на световното. Как се провали кариерата на наследника на Меси? Следващият №10 на Барса... Снимка: БГНЕС

Преди няколко години името на Ансу Фати се произнасяше с благоговение в Барселона. Юношата на клуба чупеше рекорд след рекорд, а мнозина го определяха като естествения наследник на Лионел Меси. Днес, юни 2026 г., испанецът отново е в центъра на вниманието – но не само заради футбола.

23-годишният нападател, който прекара сезон 2025/26 под наем в Монако, официално стартира и музикална кариера. Неговият дебютен сингъл „Sea Como Sea“ беше представен в началото на месеца и бележи началото на нов проект извън футболния терен. Според информация от музикалния лейбъл Music Brokers, Фати е работил върху песните си още от периода на възстановяването след тежката контузия на коляното през 2020 г.

Снимка: БГНЕС

Но как един от най-големите таланти на европейския футбол стигна дотук?

Възходът

През сезон 2019/20 Ансу Фати впечатли целия футболен свят. Той се превърна в най-младия голмайстор на Барселона в Ла Лига и един от най-младите реализатори в историята на Шампионската лига. Тогавашният капитан на каталунците Лионел Меси не криеше възхищението си от младока.

Снимка: БГНЕС

В Барселона виждаха бъдещата си звезда. След напускането на аржентинеца именно Фати получи емблематичния номер 10 – символ на огромното доверие към него.

Контузията, която промени всичко

През ноември 2020 г. кариерата на испанеца пое в друга посока. Тежка травма на менискуса доведе до дълго отсъствие, множество операции и почти година извън терените.

След завръщането си Фати така и не успя да възстанови постоянството, което демонстрираше като тийнейджър. Последваха нови мускулни проблеми, пропуснати мачове и постепенно намаляваща роля в състава на Барселона.

Наемът в Брайтън не донесе очакваното възраждане, а при Ханзи Флик конкуренцията в атаката остана твърде сериозна.

Ново начало в Монако

През лятото на 2025 г. Фати премина под наем в Монако в търсене на игрови минути и увереност. Именно във Франция нападателят започна да напомня за качествата, които някога го превърнаха в едно от най-обещаващите имена в световния футбол.

Снимка: БГНЕС

Но наред с това, Фати даде официален старт на музикалния си проект. Песента „Sea Como Sea“ комбинира афробийт, регетон и амапиано – стилове, които отразяват неговия произход и житейски път.

Само на 23 години испанецът все още има време да напише нова глава във футболната си история. А ако не успее да достигне висините, които мнозина му предричаха, поне е намерил нов начин да изрази себе си...

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.