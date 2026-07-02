Какво ни очаква днес на Мондиала: Голямото дерби на елиминациите!
Лука Модрич и Кристиано Роналдо един срещу друг
Вече са ясни петте от двойките на осминафиналите на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, а още не сме видели голямото дерби!
Е, то предстои днес заедно с още два вълнуващи елиминационни мача!
Така до ранното утро на 3 юли ще разберем почти всичко за следващия етап.
Испания - Австрия, 2 юли, 22:00 ч.
Програмата тази вече започна с двубой, в който фаворитът е ясен!
Испанците мечтаят за втора титла от световно първенство и въпреки колебливото начало срещу Кабо Верде, Ламин Ямал и звездната компания успяха да наваксат и да достигнат до мач с Австрия - тим, който направи всичко възможно да се класира, като дори останаха съмнения за... уговорка.
Португалия - Хърватия, 3 юли, 02:00 ч.
Това е мачът, който ще ни държи будни! Дербито на 1/16-финалите!
И двата тима играят за звездите си - 41-годишния Кристиано Роналдо и 40-годишния Лука Модрич. Един от двамата ще видим за последно с националната фланелка. Ще бъде тъжно, но и аплодисментите ще бъдат заслужени.
Швейцария - Алжир, 3 юли, 06:00 ч.
Доста непредвидим сблъсък!
Дали отново ще видим африкански тим, който да победи европейски? Или швейцарците ще се възползват от ролята си на фаворит? Ще разберем в ранните часове на утрешния ден!
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