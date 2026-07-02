Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Какво ни очаква днес на Мондиала: Голямото дерби на елиминациите! Лука Модрич и Кристиано Роналдо един срещу друг Снимка: Reuters

Вече са ясни петте от двойките на осминафиналите на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, а още не сме видели голямото дерби!

Е, то предстои днес заедно с още два вълнуващи елиминационни мача!

Така до ранното утро на 3 юли ще разберем почти всичко за следващия етап.

Испания - Австрия, 2 юли, 22:00 ч.

Програмата тази вече започна с двубой, в който фаворитът е ясен!

Снимка: Getty Images

Испанците мечтаят за втора титла от световно първенство и въпреки колебливото начало срещу Кабо Верде, Ламин Ямал и звездната компания успяха да наваксат и да достигнат до мач с Австрия - тим, който направи всичко възможно да се класира, като дори останаха съмнения за... уговорка.

Португалия - Хърватия, 3 юли, 02:00 ч.

Това е мачът, който ще ни държи будни! Дербито на 1/16-финалите!

Снимка: Reuters

И двата тима играят за звездите си - 41-годишния Кристиано Роналдо и 40-годишния Лука Модрич. Един от двамата ще видим за последно с националната фланелка. Ще бъде тъжно, но и аплодисментите ще бъдат заслужени.

Швейцария - Алжир, 3 юли, 06:00 ч.

Доста непредвидим сблъсък!

Дали отново ще видим африкански тим, който да победи европейски? Или швейцарците ще се възползват от ролята си на фаворит? Ще разберем в ранните часове на утрешния ден!

Снимка: Reuters

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.