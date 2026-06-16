Катастрофа за начало!
Феновете освиркаха Испания - рядко, почти унизително явление за отбор от този калибър
Испания започна Мондиал 2026 по начин, който никой не очакваше - бавна, предвидима и без идея. Срещу Кабо Верде, определян като най-слабия отбор в групата, „Ла Роха“ не просто разочарова - тя се размина с очакванията като влак без релси. Равенството 0:0 не е просто резултат. Това е катастрофа!, изригна Marca.
Още от първия съдийски сигнал Испания изглеждаше тежка, мудна и лишена от въображение. Без темпо, без идеи, без натиск... Вместо очакван ураган срещу аутсайдера, зрителите видяха стерилна игра, която предизвика дори освирквания от трибуните – рядко, почти унизително явление за отбор от този калибър.
Първите 60 минути бяха напълно безидейни. Единствената истинска искра дойде от удар на Феран Торес, който разтресе напречната греда след комбинация между Родри и Кукурея. И това - в 39'. Твърде късно, твърде малко, твърде случайно. Всичко останало беше илюзия за контрол.
Кабо Верде не направи нищо изключително – и точно това прави провала на Испания още по-шумен. Съперникът не трябваше да бъде бариера. Но се оказа огледало, в което Испания видя собствената си инертност.
Луис де ла Фуенте също не излиза чист от този мач. Решението да започне с Гави буди въпроси, а реакциите от пейката дойдоха късно – твърде късно, за да променят динамиката. Отборът изглеждаше тактически закъснял, без острота и без корекция в реално време.
Феран Торес пропусна ситуация, която може да се окаже „онзи момент“ на турнира. Празна врата, напрежение нула, резултат – греда. Подобни пропуски не се забравят на елиминации. Те решават съдби.
[embed type="image" id="2113839602"]Педри също беше далеч от най-доброто си ниво. Кратки проблясъци, после изчезване в сивото темпо на мача. А именно той трябва да бъде двигателят, който отключва заключени мачове. Без него Испания изглежда като система без захранване.
От другата страна обаче имаше герой. Вратарят на Кабо Верде, Жоземар Диаш – Возиня – изигра мача на живота си. 40-годишен, почти неизвестен, но непробиваем. Спаси всичко, което можеше да бъде спасено, и превърна „невъзможното“ в рутина. Неговото представяне беше разликата между сензация и поражение.
Стадионът в Атланта добави още един странен елемент – перфектни условия, климатик, идеален терен, а въпреки това мач без енергия. Оправданията отпадат едно по едно...
И в други медии реакцията беше бърза и безмилостна. Критики към темпото, към липсата на агресия, към индивидуални представяния. „Изглежда като мач на легенди“ – фраза, която казва всичко за интензитета.
И въпреки всичко – паника няма. Историята напомня, че шампионати не се печелят с перфектен старт. Понякога точно разклащането в началото отключва истинската версия на един отбор. Испания вече е била там. И е излизала по-силна.