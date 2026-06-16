Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Катастрофа за начало! Феновете освиркаха Испания - рядко, почти унизително явление за отбор от този калибър Снимка: Reuters

Испания започна Мондиал 2026 по начин, който никой не очакваше - бавна, предвидима и без идея. Срещу Кабо Верде, определян като най-слабия отбор в групата, „Ла Роха“ не просто разочарова - тя се размина с очакванията като влак без релси. Равенството 0:0 не е просто резултат. Това е катастрофа!, изригна Marca.

Още от първия съдийски сигнал Испания изглеждаше тежка, мудна и лишена от въображение. Без темпо, без идеи, без натиск... Вместо очакван ураган срещу аутсайдера, зрителите видяха стерилна игра, която предизвика дори освирквания от трибуните – рядко, почти унизително явление за отбор от този калибър.

Снимка: Reuters

Първите 60 минути бяха напълно безидейни. Единствената истинска искра дойде от удар на Феран Торес, който разтресе напречната греда след комбинация между Родри и Кукурея. И това - в 39'. Твърде късно, твърде малко, твърде случайно. Всичко останало беше илюзия за контрол.

Кабо Верде не направи нищо изключително – и точно това прави провала на Испания още по-шумен. Съперникът не трябваше да бъде бариера. Но се оказа огледало, в което Испания видя собствената си инертност.

Луис де ла Фуенте също не излиза чист от този мач. Решението да започне с Гави буди въпроси, а реакциите от пейката дойдоха късно – твърде късно, за да променят динамиката. Отборът изглеждаше тактически закъснял, без острота и без корекция в реално време.

Феран Торес пропусна ситуация, която може да се окаже „онзи момент“ на турнира. Празна врата, напрежение нула, резултат – греда. Подобни пропуски не се забравят на елиминации. Те решават съдби.

[embed type="image" id="2113839602"]Педри също беше далеч от най-доброто си ниво. Кратки проблясъци, после изчезване в сивото темпо на мача. А именно той трябва да бъде двигателят, който отключва заключени мачове. Без него Испания изглежда като система без захранване.

От другата страна обаче имаше герой. Вратарят на Кабо Верде, Жоземар Диаш – Возиня – изигра мача на живота си. 40-годишен, почти неизвестен, но непробиваем. Спаси всичко, което можеше да бъде спасено, и превърна „невъзможното“ в рутина. Неговото представяне беше разликата между сензация и поражение.

Стадионът в Атланта добави още един странен елемент – перфектни условия, климатик, идеален терен, а въпреки това мач без енергия. Оправданията отпадат едно по едно...

И в други медии реакцията беше бърза и безмилостна. Критики към темпото, към липсата на агресия, към индивидуални представяния. „Изглежда като мач на легенди“ – фраза, която казва всичко за интензитета.

И въпреки всичко – паника няма. Историята напомня, че шампионати не се печелят с перфектен старт. Понякога точно разклащането в началото отключва истинската версия на един отбор. Испания вече е била там. И е излизала по-силна.