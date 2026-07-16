Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Лионел Меси не съществува! Невъзможно е да вкараш 8 гола в 7 мача на 39 години и да си най-добрият футболист на световното първенството Снимка: Reuters

Какво глупаво обезкуражаващо чувство: виждаш нещо ясно, но упорито отказваш да повярваш на очите си.

Защото е невъзможно.

Невъзможно е да поддържаш тази форма през цялата си игрална кариера. Видяхме го на 17, 25, 30, 35. Той вече е на 39, но почти нищо не се е променило. Това не е демо с ограничени функции: всичко, което е направило Лео Меси тогава, е все още там и днес!

„Чувства се сякаш е на 19 или 23 години“, възхищаваше се Луис де ла Фуенте преди полуфиналите. „Той има невероятна отдаденост. Ненаситен е. Пример е за всички. Винаги иска още.“

Лионел Скалони е уверен, че вечната младост на Меси ще продължи, докато не стане скучна: „Той ще бъде най-добрият, докато има мотивация. Ще дойде време, когато мотивацията му ще се изчерпи и това ще бъде единственото нещо, което ще му попречи да царува.“

Снимка: Reuters

Невъзможно е да четеш и манипулираш пространството толкова фино. Да виждаш всяко умно пробив, който съотборниците му правят, да ги прави по-добри с подавания и центрирания.

Невъзможно е да искаш топката толкова много и да я търсиш толкова усилено. Двама или трима противници са залепени за него, готови да го разкъсат на парчета, но той все пак се отдръпва (да, отдръпва се, да) до място, където ще има секунди да помисли, да ускори и да подаде. Той ще изработи четири подавания за един удар, включително паса за първия гол на Енцо Фернандес и безупречно центриране за втория на Лаутаро Мартинес.

Често просто се разхожда по терена...

Невъзможно е да мислиш толкова бързо. Шави казва за него: „Той постоянно сканира терена, постоянно оценява какво се случва около него. Всичко е в главата му. Често просто се разхожда по терена, разхожда се, но изучава всичко около себе си. Съотборниците му подават топката и той разбира какво прави противниковият дефанзивен халф, какво прави централният защитник, къде е пространството. Той има невероятно разбиране за играта.“

Невъзможно е да се поддържа такава координация. Тези ситни движения, обгръщащи топката. Неуловими потрепвания на тялото и микро-докосвания, които излъчват толкова много младост, свобода и независимост.

Невъзможно е да се пренесе тази магия на очакването до 39. Когато всеки разбира, че ако топката стигне до него, нещо ще се случи. Той винаги ще измисли нещо: или ще се промъкне през трима играчи сам, или ще намери подаване, където дори няма пукнатина. Чудо във всяко движение.

„Зад гърба си имам цяла страна.“

Снимка: Reuters

Невъзможно е на 39 години да си толкова ентусиазиран, че да си на земята и да се пребориш с трима английски играчи в наказателното поле и пак да попадеш. Той е спечелил всичко на света и дори повече, и всъщност вече даде на Аржентина дългоочакваното щастие в Катар, но преди турнира все пак говори за отговорност: „Зад гърба си имам цяла страна.“ И страната вижда, че това не са просто думи на капитана за показност.

Невъзможно е да вкараш 8 гола в седем мача на 39 години. Да бъдеш главната суперзвезда не само срещу най-силните играчи, но и срещу отбор, в който са Хари Кейн и Джуд Белингам.

Невъзможно е да си най-добрият играч на световното първенство на 39 години.

Стига с тези фантазии. Това е просто сън, фантазия за перфектен футбол, халюцинация, копнеж за чудо...

Просто не се случва така.

Меси не съществува.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.