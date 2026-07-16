Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Кейн критикува Тухел: На това ниво това не е достатъчно След като поведохме с 1:0, просто се вкопчихме в резултата... Снимка: Reuters

Хари Кейн, капитанът на Англия, беше първият, който застана пред камерите на ВВС след последния съдийски сигнал на полуфинала с Аржентина (1:2).

След болезненото отпадане, оставило „Трите лъва“ на крачка от финала на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, критиките към решенията на Томас Тухел заваляха от всички страни.

На този фон нападателят направи показателен коментар, който мнозина ще разчетат и като послание към селекционера.

Снимка: Reuters

Кейн беше видимо съсипан от елиминацията: „Съкрушен съм. Съкрушен за момчетата. Съкрушен за всички, за треньорския щаб, за феновете... Играхме добър мач през по-голямата част. След като поведохме с 1:0, просто се вкопчихме в резултата. На това ниво това не е достатъчно.“

Проблеми с пресирането: „Трудно ни беше да пресираме противника. Мисля, че особено през първото полувреме и в началото на второто, ги пресирахме добре. Оказвахме голям натиск върху тях, особено високо на терена, което ни позволи да печелим топки и да контролираме играта донякъде.“

Снимка: Reuters

След 1:0: „След гола, независимо дали защото те насочваха повече футболисти напред или защото не можехме да им се противопоставим индивидуално, атаките валяха, ние се опитвахме да задържим, нашите момчета блокираха. Но накрая просто не беше достатъчно.“

Равносметката за турнира: „Имахме много добри моменти тук. Още един полуфинал. Говорим за това как да почукаме на вратата... Знаете ли, тези турнири изискват много усилия, напрежение и психическа сила, а ние демонстрирахме много от това през шестте или седемте седмици, в които бяхме заедно.“

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