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Световно първенство по футбол 2026

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bTV Спорт екип

Швейцария удари Канада и спечели група 2 на Мондиал 2026

Босна и Херцеговина не допусна изненада срещу аутсайдера Катар

Швейцария удари Канада и спечели група 2 на Мондиал 2026
 Снимка: Reuters

Швейцария спечели група 2 на Мондиал 2026! "Кръстоносците" окупираха върха, след като победиха с 2:1 домакина Канада насред Ванкувър.

На ст. БК Плейс тимът на Мурат Якин поведе в 46' чрез Рубен Варгас, а Йоан Манзамби удвои в 57' с третия си гол от началото на световното първенство. "Кленовите листа" върнаха едно попадение - резервата Промис Дейвид се разписа в 76' - минута след появата си в игра.

Канадците обаче нямаха сили за повече и остават на второ място с актив от 4, след Швейцария със 7.

Минута по минута: Швейцария - Канада (2:1)

Снимка: Reuters

Босна взе своето

Босна и Херцеговина завърши на трета позиция също с 4 точки и съхрани шансовете си за място на елиминациите с успех с 3:1 над аутсайдера Катар в другия мач от групата тази вечер.

В Сиатъл (САЩ) "змейовете" взеха аванс от 2:0 след попадение на Керим Алайбегович в 29' и автогол на вратаря Махмуд Абунада в 34', преди Хасан Ал Хайдос да намали в 42'.

Босненците сложиха точка на спора в 80', когато беше точен влезлият като смяна Ермин Мамич.

МИНУТА ПО МИНУТА: Босна и и Херцеговина - Катар (3:1)

Снимка: Reuters

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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