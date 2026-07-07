Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Карло Анчелоти след кошмара: Болката е огромна, но няма да се предадем Винаги заедно. Винаги Бразилия!, написа треньорът в Instagram Снимка: Reuters

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти не успя да спаси „Селесао“ от тежкото поражение срещу Норвегия и ранното отпадане на петкратните световни шампиони от световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Въпреки разочарованието, Бразилската футболна конфедерация потвърди пълната си подкрепа към италианския специалист и намерението си да продължи проекта му за изграждане на стабилен и конкурентен национален отбор.

24 часа след болезнената загуба Анчелоти наруши мълчанието си с емоционално послание в Instagram. Под снимка, на която се отправя към тунела след последния съдийски сигнал, той призна:

„Днес болката е огромна.“

Въпреки тежкия удар, опитният треньор запази вярата си в бъдещето на отбора:

„Но увереността ни в това, което градим, остава непроменена. Нека продължим да работим за националния ни отбор. Винаги заедно. Винаги Бразилия!“

След края на световното първенство погледите вече са насочени към следващите цели. През септември Бразилия ще изиграе две контролни срещи в Австралия, а Копа Америка 2028 се очертава като следващото голямо изпитание пред Анчелоти и неговия тим.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.