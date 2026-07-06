Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Пълната аутопсия на поредното разочарование След Катар 2022, Бразилия сменя треньорите си четири пъти и е спечелила само 20 от 42-та си мача. Рекордно недостойно, гърми Marca Снимка: Reuters

Бразилия не беше нужно да губи от Норвегия, за да открие, че нещо не е наред. Поражението просто разкри парчетата от катастрофата за отбор, който пристигна на световното първенство съсипан и така и не намери равновесие.

Пропуснатата дузпа на Бруно Гимараеш, с всички причини за това; дубълът на Холанд; отсъствието на най-добрия Винисиус, когато мачът го изискваше най-много; и решенията на Карло Анчелоти не обясняват сами по себе си елиминацията. Заедно те рисуват картина на отбор, който в крайна сметка се срина, когато световното първенство спря да прощава временни мерки.

Първото обяснение дойде час след мача. Винисиус знаеше, че въпросът е неизбежен: Защо не е изпълнил дузпата? Отговорът беше незабавен. „Мениджърът решава предварително кой ще я изпълни. Той избра Бруно. Никога не съм бягал от отговорност.“

Номер 7 искаше да стане ясно, че не се е крил и че решението е било взето много преди съдията да посочи бялата точка. И Анчелоти потвърди тази версия. Италианецът обясни, че редът на изпълнителите е бил установен преди мача, след като са били проучени последните наказателни удари на всеки играч.

Снимка: Reuters

Привидно логично обяснение... докато не анализирате данните: Бруно Гимараеш е изпълнил само три дузпи в цялата си професионална кариера. Той дори не е бил редовен изпълнител на дузпи за клубовете си. Но това беше само началото на края.

От спорната дузпа... до решителния удар на Роналдо

Роналдо Назарио беше един от първите, които назоваха част от проблема. „Трябва да бъда честен. Мисля, че това елиминиране започва с решенията, взети на пейката." Критиките не свършиха дотук: „Карло Анчелоти е един от най-добрите треньори в историята, но тази вечер той направи твърде много грешки.“ Бразилската легенда също не можа да разбере защо Жоао Педро беше изваден от състава или защо Ендрик, „играч, който носеше енергия, агресия и непредсказуемост всеки път, когато влизаше“, прекара по-голямата част от световното първенство на пейката. С елиминирането всички проблеми излязоха наяве. Така работи този свят.

Но да се свежда провалът до решенията на треньора би било твърде опростено. Бразилия показваше признаци от седмици, които Норвегия бързо разкри. Отборът пристигна на световното първенство, измъчван от контузии, принуден постоянно да променя структурата си и така и не намери разпознаваем титулярен състав.

Снимка: Reuters

Отсъствието на Пакета остави огромна празнина в халфовата линия, Рафиня беше последният удар, а Неймар се бореше през целия турнир с физическо състояние, което го направи негоден за световното първенство. Фигурата му остана твърде голяма, за да бъде пропуснат, въпреки че тялото му вече не можеше да издържи ролята, която някога изпълняваше по-добре от всеки друг.

Седмици наред той влияеше на планирането, заемаше пространство, което можеше да ускори прехода, и в крайна сметка се превърна по-скоро в проблем, отколкото в решение. Влизането му в 67', предвид обстоятелствата и при резултат 0:0... малко хора могат да обяснят това решение.

Твърде много кръпки, за да спечелиш Световна купа

Всъщност самият Анчелоти произнесе една от фразите, които най-добре обясняват основния проблем: „Съвсем очевидно е, че в халфовата линия трябва да се появят млади, качествени играчи.“ Повече от размисъл за 2030 г., това звучеше като диагноза за тревожно настояще и бъдеще. Бразилия отдавна спря да произвежда халфове от световна класа ... и всичко, което излиза от младежката ѝ академия, са крила, скроени от същия плат.

Снимка: Reuters

А Норвегия намери пътя към победата там. Те имаха повече владение на топката, повече контрол и по-голяма яснота в интерпретацията на играта. Двойно повече подавания (618 срещу 279) и 66% владение на топката им позволиха да контролират Селесао.

Винисиус също не беше пощаден от аутопсията, въпреки че може би неговият случай е най-сложният. Той имаше добро световно първенство, доказвайки, че е променил играта (4 гола и асистенция) и поемайки офанзивната тежест за отбор, който разчиташе много на него. Той опита отново срещу Норвегия, но този път не успя да намери своя ритъм. „Той трябва да поеме отговорност. Всички знаем колко е талантлив, но това не беше добро световно първенство за него. Когато Бразилия се нуждаеше от най-големите си звезди, те никога не се проявиха истински“, сипва още сол в раната Роналдо.

Снимка: Reuters

Това е краят на цикъл, който показва признаци на изтощение твърде дълго ... и спешната нужда от революция. След Катар 2022, Бразилия сменя треньорите си четири пъти и е спечелила само 20 от 42-та си мача. Рекордно недостойно за отбор, свикнал да бъде сред фаворитите. Затова усещането след отпадането на осминафиналите беше ясно: време е да се заемем с нещата и да спрем да разчитаме на престижа на фланелката си!

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.