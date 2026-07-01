Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Кейн и Белингам срещу африканската сензация Елиминациите продължава на Мондиал 2026 продължават

Битката за място на осминафиналите на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико навлиза в решаваща фаза с още три интригуващи сблъсъка.

От 19:00 часа в Атланта един от фаворитите за титлата Англия се изправя срещу ДР Конго. Въпреки че достигнаха до тази фаза без сериозни сътресения, „Трите лъва“ все още не са показали истинското си лице.

Нулевото реми с Гана и трудният успех над Панама оставиха доста въпроси. Надеждите на англичаните отново са насочени към Джуд Белингам и капитана Хари Кейн, които ще водят атаката в търсене на по-убедително представяне.

След престижната точка срещу Португалия и поражението от Колумбия, „леопардите“ намериха сили да обърнат Узбекистан и да се доберат до елиминациите. С Йоан Уиса начело на нападението африканският тим разполага с достатъчно аргументи да накаже всяка проява на самоувереност от страна на фаворита.

Всички новини преди, по време и след мачовете в Северна Америка, може да следите с нас в летния формат на добре познатото ви предаване "Спортен нюзрум: Тръпката в Америка", посветено на най-горещите спортни теми. Започваме малко след 19:45 ч. в ефира на bTV.

Програма

По-късно, от 23:00 часа в Сиатъл, Белгия и Сенегал ще премерят сили в един от най-непредвидимите двубои от тази фаза. Белгийците не впечатлиха в началото на турнира, след като направиха равенства с Египет и Иран, но демонстрираха офанзивната си мощ при категоричното 5:1 над Нова Зеландия.

Снимка: Reuters

Сенегал разгроми с 5:0 Ирак и осигури на „лъвовете от Теранга“ място сред най-добрите трети отбори и билет за директните елиминации.

Последният двубой за деня започва в 03:00 часа българско време, когато един от домакините – САЩ, ще се изправи срещу Босна и Херцеговина в Санта Клара. Селекцията на Маурисио Почетино остави отлични впечатления в груповата фаза с победи над Парагвай и Австралия, преди да допусне драматична загуба от Турция.

Босненците пък се добраха до елиминациите след ключов успех над Катар

Ето и пълната програма:

1 юли

19:00 ч.: Англия - ДР Конго

23:00 ч.: - Белгия - Сенегал

2 юли

03:00 ч.: САЩ - Босна и Херцеговина

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.