Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте как Дидие Дешан се поклони на Килиан Мбапе (СНИМКИ) Рекордите не ме интересуват, Лео Меси също ще продължи да бележи, каза звездата на Франция Снимка: Reuters

Франция направи категорична крачка към голямата си мечта на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, след като разгроми Швеция с 3:0 и си осигури място в елиминационната фаза. В центъра на прожекторите отново бе безспорният лидер на „петлите“ – Килиан Мбапе.

С две попадения капитанът на Франция поведе отбора към убедителния успех и още веднъж демонстрира защо е смятан за една от най-големите футболни икони на своето поколение.

Представянето му беше толкова впечатляващо, че в края на двубоя селекционерът Дидие Дешан направи жест, който обиколи света – при смяната на Мбапе в 85' легендарният наставник се поклони два пъти на своята суперзвезда.

Сцената на стадион „МетЛайф“ беше красноречива. Тя символизираше уважението към играч, който продължава да пише историята на френския футбол.

Снимка: Reuters

„Щастливи сме. Най-важното е, че продължаваме напред. Елиминациите са съвсем различно състезание и беше важно да започнем по този начин“, заяви капитанът на Франция.

Въпреки че отбеляза два гола и се доближи още повече до историческите рекорди на световните първенства, Мбапе отказа да поставя индивидуалните си постижения над колективната цел.

„Фокусът ми не е върху рекордите. Искам да стигнем възможно най-далеч и да се върнем тук на 19 юли за финала. Колкото повече голове отбелязваш, толкова по-високо се изкачваш в историята, но това не е основната ми цел. Освен това съм убеден, че Лео Меси също ще продължи да бележи“, каза французинът.

Нападателят използва случая и да демонстрира единството в съблекалнята на „петлите“, изпращайки силно послание в подкрепа на Дидие Дешан.

Снимка: Reuters

„Има неща, които са по-важни от футбола и от Световното първенство. В ДНК-то на този отбор е да бъдем заедно и да се подкрепяме. Всички сме зад треньора. Независимо какво се случва и какво предстои, искахме той да почувства, че не е сам.“

Като капитан Мбапе подчерта значението на опита и отговорността в един толкова голям турнир.

„Осъзнавам ролята си напълно. Комуникацията между играчите и щаба е отлична. Работим ежедневно върху синхрона и движенията си, защото на подобен форум трябва да бъдеш готов още от първата минута.“

Погледът на Франция вече е насочен към следващото предизвикателство – осминафинала срещу Парагвай. Въпреки убедителния успех, Мбапе е категоричен, че отборът все още има резерви.

Снимка: Reuters

„Ще продължим да работим. Има детайли, които можем да подобрим, но общата оценка е положителна. Най-важното е, че създаваме положения и отбелязваме голове, а това винаги ти дава шанс да контролираш мачовете“, завърши звездата на "петлите".

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