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Световно първенство по футбол 2026

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Вижте как Дидие Дешан се поклони на Килиан Мбапе (СНИМКИ)

Рекордите не ме интересуват, Лео Меси също ще продължи да бележи, каза звездата на Франция

Вижте как Дидие Дешан се поклони на Килиан Мбапе (СНИМКИ)
 Снимка: Reuters

Франция направи категорична крачка към голямата си мечта на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, след като разгроми Швеция с 3:0 и си осигури място в елиминационната фаза. В центъра на прожекторите отново бе безспорният лидер на „петлите“ – Килиан Мбапе.

С две попадения капитанът на Франция поведе отбора към убедителния успех и още веднъж демонстрира защо е смятан за една от най-големите футболни икони на своето поколение.

Представянето му беше толкова впечатляващо, че в края на двубоя селекционерът Дидие Дешан направи жест, който обиколи света – при смяната на Мбапе в 85' легендарният наставник се поклони два пъти на своята суперзвезда.

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Сцената на стадион „МетЛайф“ беше красноречива. Тя символизираше уважението към играч, който продължава да пише историята на френския футбол.

Снимка: Reuters

„Щастливи сме. Най-важното е, че продължаваме напред. Елиминациите са съвсем различно състезание и беше важно да започнем по този начин“, заяви капитанът на Франция.

Въпреки че отбеляза два гола и се доближи още повече до историческите рекорди на световните първенства, Мбапе отказа да поставя индивидуалните си постижения над колективната цел.

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„Фокусът ми не е върху рекордите. Искам да стигнем възможно най-далеч и да се върнем тук на 19 юли за финала. Колкото повече голове отбелязваш, толкова по-високо се изкачваш в историята, но това не е основната ми цел. Освен това съм убеден, че Лео Меси също ще продължи да бележи“, каза французинът.

Нападателят използва случая и да демонстрира единството в съблекалнята на „петлите“, изпращайки силно послание в подкрепа на Дидие Дешан.

Снимка: Reuters

„Има неща, които са по-важни от футбола и от Световното първенство. В ДНК-то на този отбор е да бъдем заедно и да се подкрепяме. Всички сме зад треньора. Независимо какво се случва и какво предстои, искахме той да почувства, че не е сам.“

Като капитан Мбапе подчерта значението на опита и отговорността в един толкова голям турнир.

„Осъзнавам ролята си напълно. Комуникацията между играчите и щаба е отлична. Работим ежедневно върху синхрона и движенията си, защото на подобен форум трябва да бъдеш готов още от първата минута.“

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Погледът на Франция вече е насочен към следващото предизвикателство – осминафинала срещу Парагвай. Въпреки убедителния успех, Мбапе е категоричен, че отборът все още има резерви.

Снимка: Reuters

„Ще продължим да работим. Има детайли, които можем да подобрим, но общата оценка е положителна. Най-важното е, че създаваме положения и отбелязваме голове, а това винаги ти дава шанс да контролираш мачовете“, завърши звездата на "петлите".

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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