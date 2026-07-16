Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация „Мислех за майка ми“: Сълзите на човека, който изпрати Аржентина на финал Лаутаро Мартинес говори пред медиите със сълзи в очите и треперещ глас Снимка: Reuters

Това беше нощта на Лаутаро Мартинес. Нощта, в която съдбата отново избра „Ел Торо“ да се превърне в герой.

Както на световното първенство в Катар през 2022 г., той започна от резервната скамейка. Но когато Аржентина имаше най-голяма нужда от него, Лаутаро се появи.

В Атланта той се озова на точното място в точния момент и след съвършено подаване от Лео Меси изпрати топката в мрежата за 2:1 срещу Англия. Гол, който обърна мача и изпрати Аржентина на втори пореден финал на Мондиал.

След последния съдийски сигнал героят на вечерта се появи в микс зоната със сълзи в очите и треперещ глас.

„Истината е, че сега се опитвам да не плача... Вече изплаках всичко на терена“, призна той.

Независимо дали с екипа на Интер или на Аржентина, Лаутаро винаги е бил принуден да доказва стойността си отново и отново.

А когато беше попитан за кого е помислил в мига на победния гол, отговорът разкри истинската сила зад неговия успех.

„За майка ми. Току-що ѝ се обадих, а тя беше на работа. Мисля за нея, за децата си, за съпругата си, за цялото си семейство. И за баща ми. Той беше основната причина да играя и днес. Винаги искаш да си на терена. Това е истината. Но понякога трябва да сведеш глава, да работиш, да тичаш, да бъдеш смирен и да се жертваш за отбора. И когато го правиш, тези моменти са наградата за всички години труд, за всички жертви още от детството“, не скри емоциите си "Ел Торо".

ази вечер беше повече от футболна победа. Това беше история за търпение, характер и вяра. История за момче, което никога не спря да работи, дори когато не беше под светлината на прожекторите.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.