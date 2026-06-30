Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация „Край на мита!“: Световната преса разкъса Германия От Париж до Буенос Айрес... Снимка: Reuters

Отпадането на Германия от световното първенство 2026 след загуба с 3:4 след дузпи от Парагвай предизвика бурни реакции по целия свят.

Водещите медии определиха елиминацията като една от най-големите сензации, а заглавията бяха безмилостни към Бундестима.

Франция

L’Équipe: „Парагвай постига изненадваща победа“

Le Parisien: „Парагвай предизвика сензация, като елиминира Германия след дузпи и сега чака Франция или Швеция“

Le Figaro: „Първата голяма изненада на световното първенство!“

Англия

Daily Mail: „Германия отпада! Кай Хаверц и Ник Волтемаде пропуснаха решаващи дузпи, а Парагвай поднесе сензацията на турнира“

Снимка: Reuters

The Sun: „Шок на световното първенство! Германия е елиминирана за първи път след серия от дузпи на Мондиал“

The Telegraph: „Парагвай шокира Германия – Бундестимът загуби първата си серия от дузпи на световно първенство.“

Италия

Gazzetta dello Sport: „Германия, какъв провал! Парагвай триумфира след дузпи и се класира за осминафиналите“

Corriere dello Sport: „Сензация! Германия е елиминирана след дузпи, а Парагвай сътвори подвиг“

Испания

Marca: „Германия вече не е Германия“

AS: Вратарят Хил се превърна в легенда след спасените дузпи срещу Хаверц и Волтемаде“

Mundo Deportivo: Подвигът на Парагвай – Германия е победена след дузпи“

Мексико

Esto: „Германският мит приключи!

Mediotiempo: „Надеждите на Германия бяха разбити. Един от фаворитите напуска турнира след драматична загуба с дузпи“

Аржентина

Снимка: Reuters

La Nación: "Парагвай написа история. След героична битка и блестящ вратарски мач германците бяха елиминирани“

Diario Popular: „Исторически подвиг – Парагвай изхвърли Германия и се класира за осминафиналите“

Австрия

Kronen Zeitung: „Парагвай сътвори сензация!“

Швейцария

Blick: „Драматично отпадане след дузпи. Германия сензационно се провали срещу Парагвай“

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.