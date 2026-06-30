Светът вече не се страхува от Германия

Германия все по-малко прилича на Германия. Тимът на Нагелсман не успя да премине груповата фаза на две поредни световни първенства, което е безпрецедентен подвиг.
Най-накрая успяха да преминат при третия си опит. Но точно там спряха. Парагвай ги изпрати у дома след дузпи, нещо, в което германците досега бяха безпогрешни на световното първенство. Но както казахме: Германия вече не е Германия.
Елиминацията е изненада, предвид историческия статут на Маншафта, но като се има предвид представянето им на това световно първенство, е по-малко изненадващо. Бундестима никога не е показвал онзи състезателен и поразителен дух, който винаги е характеризирал Германия.
Освен разгрома над Кюрасао, те не бяха по-добри от Кот д'Ивоар и въпреки че вече се бяха класирали, оставиха слабо впечатление срещу Еквадор.
Мачът срещу Парагвай, който направи това, което знаеше, че трябва да направи, само беше потвърждение на провала.
Германският отбор започна без Мусиала снощи, който беше заменен от Ундав. Четирикратните световни шампиони контролираха първото полувреме, но не успяха да създадат чисти положения. С бавно движение на топката и липса на идеи, те почти не затрудниха Парагвай. Единствената реална заплаха дойде от удар на Нмеча, който се отклони от Канале и разтърси гредата.
До този момент Парагвай правеше това, което умее най-добре: да се защитава. И да се възползва от малкото шансове, които получи.
В крайна сметка им бяха нужни само 65 подавания през първото полувреме, за да се приберат в съблекалнята с преднина. 65 в сравнение с над 300-те на Германия. Невероятно.
При дузпите историята беше на страната на германците. Те никога не бяха губили от наказателни удари на Мондиал. Четири от четири. Е, случи се. И те бяха близо до чудо. Пропуските на Хаверц и Волтемаде дадоха на Парагвай два шанса да направят изненада, но Санабрия и Валбуена (който влезе именно за дузпите) им дадоха допълнителен живот, който Та в крайна сметка пропиля. При третия опит Канале донесе слава на южноамериканския отбор.
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