Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Светът вече не се страхува от Германия Маншафтът е мъртъв Снимка: Reuters

Германия все по-малко прилича на Германия. Тимът на Нагелсман не успя да премине груповата фаза на две поредни световни първенства, което е безпрецедентен подвиг.

Най-накрая успяха да преминат при третия си опит. Но точно там спряха. Парагвай ги изпрати у дома след дузпи, нещо, в което германците досега бяха безпогрешни на световното първенство. Но както казахме: Германия вече не е Германия.

Елиминацията е изненада, предвид историческия статут на Маншафта, но като се има предвид представянето им на това световно първенство, е по-малко изненадващо. Бундестима никога не е показвал онзи състезателен и поразителен дух, който винаги е характеризирал Германия.

Освен разгрома над Кюрасао, те не бяха по-добри от Кот д'Ивоар и въпреки че вече се бяха класирали, оставиха слабо впечатление срещу Еквадор.

Мачът срещу Парагвай, който направи това, което знаеше, че трябва да направи, само беше потвърждение на провала.

Снимка: Reuters

Германският отбор започна без Мусиала снощи, който беше заменен от Ундав. Четирикратните световни шампиони контролираха първото полувреме, но не успяха да създадат чисти положения. С бавно движение на топката и липса на идеи, те почти не затрудниха Парагвай. Единствената реална заплаха дойде от удар на Нмеча, който се отклони от Канале и разтърси гредата.

До този момент Парагвай правеше това, което умее най-добре: да се защитава. И да се възползва от малкото шансове, които получи.

В крайна сметка им бяха нужни само 65 подавания през първото полувреме, за да се приберат в съблекалнята с преднина. 65 в сравнение с над 300-те на Германия. Невероятно.

При дузпите историята беше на страната на германците. Те никога не бяха губили от наказателни удари на Мондиал. Четири от четири. Е, случи се. И те бяха близо до чудо. Пропуските на Хаверц и Волтемаде дадоха на Парагвай два шанса да направят изненада, но Санабрия и Валбуена (който влезе именно за дузпите) им дадоха допълнителен живот, който Та в крайна сметка пропиля. При третия опит Канале донесе слава на южноамериканския отбор.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.