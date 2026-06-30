Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Продаде всичко, за да спаси сина си. Сега изхвърли Германия от Мондиала Един от идолите на Орландо Хил е Мануел Нойер... Снимка: Reuters

Орландо Хил се превърна в големия герой на Парагвай при драматичната победа над Германия след дузпи на световното първенство през 2026 г.

Два спасени наказателни удара, хладнокръвие в най-напрегнатия момент и място сред героите на нацията. Но зад този успех стои история, далеч по-голяма от футбола.

Снимка: Reuters

Като дете той изобщо не мечтае да бъде вратар. Започва като нападател, но треньорът му поставя ултиматум – или под рамката, или на пейката. Избира вратата, макар първите му стъпки да са изпълнени с грешки и разочарования. Не се отказва. Гледа с часове Мануел Нойер, Икер Касияс и Марк-Андре тер Стеген, тренира неуморно, понякога дори бяга от училище, за да бъде на тренировъчното игрище.

Снимка: Reuters

Най-тежкото изпитание идва далеч от терена. Синът му Лаутаро се ражда преждевременно и се нуждае от скъпо лечение. Семейството няма средства. За да осигури необходимите грижи, Орландо продава почти всичко, което притежава – бутонки, екипи, дори фланелката на националния отбор до 20 години, най-ценния спомен от младостта си.

„Когато Лаутаро се роди, нямахме нищо“, спомня си съпругата му Мелиса Авалос. А самият Хил днес говори за онези дни с малко думи: „Благодарен съм на Бог за всичко, през което преминахме.“

Съдбата постепенно му връща надеждата. След трансфер в аржентинския Сан Лоренсо той най-сетне получава шанс да се докаже. Дебютира за националния отбор на Парагвай на 25 години – необичайно късно за вратар, който тепърва трябва да печели доверие. Само десет мача по-късно вече е човекът, който спира Германия.

Снимка: Reuters

Има символика и в това. Един от детските му идоли е именно Мануел Нойер. На Мондиала животът ги изправи един срещу друг, а този път ученикът надделя над своя пример.

Снимка: Reuters

Орландо Хил винаги е вярвал, че трудните моменти не определят края на една история. Те подготвят човека за мига, в който съдбата ще му даде шанс. Срещу Германия този миг настъпи. И докато светът говореше за спасените дузпи, в Парагвай знаеха, че най-голямата победа на техния вратар е била спечелена много преди първия съдийски сигнал – в битката за собственото му семейство.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.