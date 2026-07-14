Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Франция - Испания (0:2) Следете с нас първия полуфинал на Мондиал 2026

58' - ГООООООООООООЛ! Испания прави сериозна крачка към финала. Двойно подаване между Педро Поро и Дани Олмо изведе десния бек сам срещу вратаря, а Поро не сбърка - 2:0 за "Ла Фурия".

46' - Начало на втората част.

45'+6 - Kрай на първото полувреме.

39' - Страхотна многоходова атака на Испания, която Фабиан Руис не успя да завърши, защото Дайо Упамекано блокира удара му.

30' - Лоша новина за Франция. Уилям Салиба получи контузи и бе принудително заменен от Максенс Лакроа.

Снимка: Reuters

22' - ГОООООООООЛ! Безкомпромисно изпълнение на Микел Ояарсабал, с което Испания повежда в резултата.

20' - ДУЗПА ЗА ИСПАНИЯ! Люка Дин изрита Ламин Ямал наказателното поле и съдията не се поколеба да посочи бялата точка.

9' - Свободен удар в опасна близост до наказателното поле на Франция.

1' - Начало на полуфинала.

Стартови състави

Франция: Менян, Кунде, Упамекано, Салиба, Дин, Чуамени, Рабио, Дембеле, Олисе, Баркола, Мбапе

Испания: Симон, Поро, Кубарси, Лапорте, Кукурея, Родри, Руис, Ламин Ямал, Олмо, Баена, Оярсабал

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