Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Куман хвърли оставка! Зад раздялата с „лалетата“ стои 16-годишна битка с рака Има по-важни неща от футбола Снимка: Reuters

Роналд Куман вече не е треньор на националния отбор на Нидерландия. Той хвърли оставка само ден след болезненото отпадане от Мароко на осминафиналите на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Решението му обаче далеч не е продиктувано единствено от спортното разочарование.

Зад оттеглянето на един от най-уважаваните нидерландски специалисти стои и дълбоко лична причина – желанието му да бъде до своята съпруга Бартина, която вече 16 години води тежка битка с рака на гърдата.

„Боли ме, че кариерата ми в националния отбор приключва по този начин. Всички мечтаехме за световно първенство, на което да напишем история, но съдбата имаше други планове. Никой не е по-разочарован от мен. Като селекционер носиш отговорност за всичко и това чувство ще остане с мен завинаги“, написа Куман в социалните мрежи.

Снимка: Reuters

Наставникът не скри, че последните години са променили възгледите му за живота.

„Тези години ми напомниха, че има неща, които са много по-важни от футбола. Здравето е безценно. Когато човекът, когото обичаш най-много, води толкова тежка битка, започваш да гледаш на света по различен начин“, сподели той.

С особена емоция Куман говори за съпругата си, която въпреки заболяването си е била неговата най-голяма опора.

„Бартина ме подкрепяше и вдъхновяваше всеки ден, за да изпълня докрай ангажимента си към националния отбор. Това е доказателство за невероятната ѝ сила и характер. Благодарността ми към нея не може да бъде изразена с думи.“

След отпадането срещу Мароко сериозни дискусии предизвика и тактическото решение на Куман да заложи на схема с петима защитници – ход, който изненада мнозина в Нидерландия.

„Избрахме формацията 5-3-2, защото в предишните мачове допускахме прекалено много положения. Когато виждаш проблем, трябва да реагираш. Освен това общественото мнение настояваше именно за такава промяна. Направихме я, но резултатът отново не беше в наша полза. Не съжалявам за решението си“, заяви специалистът.

Дузпите

Снимка: Reuters

„Вторият им удар беше ключов момент. Вербрюген успя да реагира, но ситуацията се разви по начин, който промени всичко. Когато се стигне до подобни моменти, психологическото напрежение е огромно. Да пропуснеш три от пет дузпи на такова ниво е недопустимо“, коментира Куман.

Вторият му период начело на „лалетата“ започна след Мондиал 2022. Под негово ръководство Нидерландия загуби единствено от Франция в квалификационната си група, а на Евро 2024 достигна до първи полуфинал на голям форум от две десетилетия насам. Въпреки това последното Световно първенство остави горчив привкус, след като тимът напусна турнира още в началото на елиминационната фаза.

Снимка: Reuters

Първият престой на Куман като селекционер беше между 2018 и 2020 година. Тогава той върна Нидерландия сред европейския елит, класира отбора за Евро 2020 и го изведе до финала в Лигата на нациите, където „оранжевите“ отстъпиха с 0:1 на Португалия. Впоследствие специалистът прие предизвикателството да застане начело на Барселона.

През последните десетилетия националният отбор на Нидерландия остава верен на ограничен кръг от доказани имена. Луис ван Гаал, Дик Адвокаат, Гус Хидинк и Роналд Куман на практика оформят треньорския гръбнак на „лалетата“ през последните повече от три десетилетия.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.