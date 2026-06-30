Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация И Нидерландия е аут от световното първенство! Мароко ликува след дузпи

Мароко победи Нидерландия след дузпи в мач от 1/16-финалите на световното първенство през 2026 г.

Двата тима играха на стадион BBVA в Гуадалупе, Мексико. След 120 минути резултатът бе 1:1, а Мароко спечели след изпълнение на дузпи с 3:2.

Снимка: Reuters

Автор на първия гол в мача бе Коди Гакпо в 72'. Асът на Ливърпул се разплака след попадението, след като преди дни разкри, че той и жена му са загубили нероденото си бебе. В добавеното време, в 90+1', Мароко изравни след попадение на Иса Диоп.

Само часове по-рано Мондиал 2026 напусна и Германия след загуба от дузпи от Парагвай.





Снимка: Reuters

Дузпи

11-метровите удари предложиха нова драма. Халфът на Рома Нийл Ел Айнауи стреля в напречната греда при първата мароканска дузпа, а веднага след него и Джъстин Клуйверт разтресе левия стълб.

Последваха пропуски Мадуро и Хакими, а при петата дузпа мароканският вратар Боно спаси удар на Крисенсио Съмървил. Исмаел Сайбари, играещ за ПСВ, бе точен и сложи точка на спора.

На 1/8-финалите Мароко ще се изправи срещу Канада. Двубоят ще се играе на 4 юли в Хюстън.

ФАКТФАЙЛ

* "Лалетата" са без медал от СП от 2014 г. Преди 12 години на турнира в Бразилия европейският отбор успя да спечели бронзови медали.

* Нидерландия пропусна турнира в Русия през 2018 г., а през 2022 г. загуби от Аржентина на четвъртфиналите в Катар.

* За Нидерландия това беше четвъртото отпадане след дузпи в историята на СП. Те загубиха четири от петте си серии, като единствената победа дойде срещу Коста Рика през 2014 г. (четвъртфинали, 0:0, 4:3 след изпълнение на наказателни удари).

* Поражения: 1998 г. – от Бразилия на полуфиналите (1:1, 2:4 след дузпи), 2014 г. – от Аржентина на полуфиналите (0:0, 2:4 след дузпи), 2022 г. – от Аржентина на четвъртфиналите (2:2, 3:4 след дузпи).

* Мароко достигна втория кръг на плейофите на Мондиал за втори път в историята си. Това се случи за първи път в Катар 2022. В крайна сметка отборът завърши четвърти, постигайки най-добрия резултат досега за африкански отбор.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.