Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Майка му умира пред очите му - и той започва да играе за нея Спомням си последния ѝ писък, и плача на брат ми, той беше само на осем години, разказва Жоао Кансело Снимка: Reuters

Жоао Кансело е смятан за един от най-талантливите защитници в съвременния футбол - играч с изключителна техника, визия и стил, който го превърна в ключова фигура още в Манчестър Сити, а вече и в Барселона.

Но зад блясъка на терена стои една история, която носи болка, но и огромна сила.

Когато е едва на 18 години, Жоао преживява трагедия, която променя живота му завинаги. В катастрофа губи майка си - Филомена. Той самият е в колата по време на инцидента. Заедно с него е и по-малкият му брат.

„Тези милисекунди промениха живота ми завинаги. Спомням си някои подробности. Спомням си последния писък на майка ми, плача на брат ми, той беше само на осем години“, започва интервюто на португалския национал за „Alta defined“ преди Мондиал 2026.

Снимка: Reuters

„Опитах се да вдигна колата, да извадя майка си, която беше заклещена под нея, но не можах. Просто не можех да направя нищо. Всичко беше толкова тъмно...“

Тя шофирала „Ауди А3“ и заедно със синовете си закарала съпруга си Жозе до летището и те се прибирали у дома близо до Лисабон. Но тя така и не се върнала.

„Слязохме от магистралата, близо до една скала. Опитах се да използвам последните си сили, всичко, което имах, за да повдигна колата, но беше невъзможно.“

Снимка: Reuters

От този момент нататък футболът за него престава да бъде просто спорт. Той се превръща в обещание - към майка му, към себе си, към живота, който продължава въпреки всичко. Всяка тренировка, всеки мач, всяка победа носят в себе си една единствена мисъл: „да я направя горда“.

И той го прави. Минава през Бенфика, Валенсия, Интер, Ювентус, израства до върховете в Манчестър Сити, играе в Байерн, Барселона.

Сега е ред за световна титла с екипа на Португалия!