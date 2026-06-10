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Световно първенство по футбол 2026

Публикувано в  

Борислава Стаменова

Последен танц на Мондиал 2026: Роналдо, Меси, Нойер, Модрич и още

Вижте кои футболисти се очаква да играят за последно на световно първенство !

Последен танц на Мондиал 2026: Роналдо, Меси, Нойер, Модрич и още
 

Световното първенство е най-бляскавата сцена за всеки футоблист!

Мечтата на хиляди по света е да играят на Мондиал, а малцина са успели да я сбъднат. Има и такива, без които не можем да си представим световно! Но... ето че се случва!

Едни от най-големите звезди в света се очаква да сложат край на кариерите си след мачовете в САЩ, Канада и Мексико или поне да не издържат още 4 години за следващото първенство. 

Сред тях са и двете големи имена в съвременния футбол - Кристиано Роналдо и Лионел Меси. 

Кристиано Роналдо

На всички ни е ясно за какво мечтае 41-годишният португалец. Гол номер 1000 в кариерата му е близо, предвид че има вече 973 попадения в 1320 мача. Едва ли на звездата на Ал Насър ще му трябват още 4 години, за да постигне целта си, за да го гледаме на още един Мондиал. 

Първенството в САЩ, Канада и Мексико ще е шесто за него и със сигурност "мореплавателите" ще играят така, че да спечелят трофея, който липсва във витрината на Роналдо.

Снимка: Reuters

Лионел Меси

Другият Голям във футбола вече е на 38 и преди години избра доста по-спокойния вариант да играе във футболната лига на САЩ, вместо в Европа. Всъщност, никой не си представяше, че Лео ще бъде в състава на Аржентина и за този шампионат, особено след като той постигна мечтата си и тимът му стана световен шампион през 2022 г. 

Той също ще играе на шести Мондиал.

Снимка: Reuters

Неймар

Той вероятно е сред най-младите, от които очакваме отказване. На 34 години бразилецът "на магия" влезе в състава за първенството в САЩ, Канада и Мексико. Контузиите белязаха кариерата на един от най-гениалните на терена в последните години. 

С това темпо на игра и на живот, вероятно го виждаме за последно на световни финали. 

Снимка: БГНЕС

Мануел Нойер

Той не се ли пенсионира вече? Да, ама не! Поне не официално и от това се възползваха в германския национален отбор. 

Нойер има повиквателна за световно за пети път и на 40 години вероятността да го видим на вратата в Северна Америка е огромна. За него това е своеобразно завръщане за "последен танц", след като преди 2 години уж спря с изявите за националния тим. Нойер е световен шампион от 2014 г. 

Снимка: БГНЕС

Лука Модрич

Славните дни на Хърватия - тимът, който спечели сребърните (2018) и бронзовите (2022) медали на последните два шампионата на планетата, несъмнено се свързват с едно име. Лука Модрич е капитанът, който получаваше почести от най-високо ниво, но и вършеше страшно много работа на терена преди това. 

Модрич вече е на 40 и всички очакваме да го видим за последно на световно.

Снимка: Reuters

Мохамед Салах

Не е лесно да си емблема на цяла страна! Спомняте ли си, че Салах едва не "спечели" изборите за президент, тъй като феновете в Египет пишеха неговото име на бюлетините? Е, след този Мондиал той може да помисли за политическа кариера. 

Нападателят вече напусна Ливърпул и на 33 години вероятно го виждаме за последен път на световни финали.

Снимка: Reuters

Нголо Канте

Французинът направи всичко нужно, за да изведе "петлите" до световната титла през 2018 г.

Той вече е на 35 години, а с това темпо те не са само цифра! 

Снимка: Getty Images

Върджил ван Дайк

Представяте ли си, че железният защитник от Нидерландия има само две световни първенства! Предстоящото и онова през 2022 г., когато "лалетата" стигнаха четвъртфинал. 

Той вече е на 34 години и очакваме да не е на линия за шампионата през 2030 г.

Кевин де Бройне

Подобен е случаят и с белгийската звезда Кевин де Бройне. На 34 години и след толкова време на високо ниво и след 4 световни, той вероятно ще окачи бутонките съвсем скоро. Доста преди Мондиал 2030!

Снимка: Instagram

Един Джеко

Ето това е сбъдната мечта! Босна и Херцеговина е сред изненадите на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико след като отстрани не кой да е, а Италия. 

Капитан на балканския тим ще е Един Джеко, за който се радваме, че реши да изчака тази последна възможност на 40 години! Той го заслужава!

 

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