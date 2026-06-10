Последен танц на Мондиал 2026: Роналдо, Меси, Нойер, Модрич и още
Вижте кои футболисти се очаква да играят за последно на световно първенство !
Световното първенство е най-бляскавата сцена за всеки футоблист!
Мечтата на хиляди по света е да играят на Мондиал, а малцина са успели да я сбъднат. Има и такива, без които не можем да си представим световно! Но... ето че се случва!
Едни от най-големите звезди в света се очаква да сложат край на кариерите си след мачовете в САЩ, Канада и Мексико или поне да не издържат още 4 години за следващото първенство.
Сред тях са и двете големи имена в съвременния футбол - Кристиано Роналдо и Лионел Меси.
Кристиано Роналдо
На всички ни е ясно за какво мечтае 41-годишният португалец. Гол номер 1000 в кариерата му е близо, предвид че има вече 973 попадения в 1320 мача. Едва ли на звездата на Ал Насър ще му трябват още 4 години, за да постигне целта си, за да го гледаме на още един Мондиал.
Първенството в САЩ, Канада и Мексико ще е шесто за него и със сигурност "мореплавателите" ще играят така, че да спечелят трофея, който липсва във витрината на Роналдо.
Лионел Меси
Другият Голям във футбола вече е на 38 и преди години избра доста по-спокойния вариант да играе във футболната лига на САЩ, вместо в Европа. Всъщност, никой не си представяше, че Лео ще бъде в състава на Аржентина и за този шампионат, особено след като той постигна мечтата си и тимът му стана световен шампион през 2022 г.
Той също ще играе на шести Мондиал.
Неймар
Той вероятно е сред най-младите, от които очакваме отказване. На 34 години бразилецът "на магия" влезе в състава за първенството в САЩ, Канада и Мексико. Контузиите белязаха кариерата на един от най-гениалните на терена в последните години.
С това темпо на игра и на живот, вероятно го виждаме за последно на световни финали.
Мануел Нойер
Той не се ли пенсионира вече? Да, ама не! Поне не официално и от това се възползваха в германския национален отбор.
Нойер има повиквателна за световно за пети път и на 40 години вероятността да го видим на вратата в Северна Америка е огромна. За него това е своеобразно завръщане за "последен танц", след като преди 2 години уж спря с изявите за националния тим. Нойер е световен шампион от 2014 г.
Лука Модрич
Славните дни на Хърватия - тимът, който спечели сребърните (2018) и бронзовите (2022) медали на последните два шампионата на планетата, несъмнено се свързват с едно име. Лука Модрич е капитанът, който получаваше почести от най-високо ниво, но и вършеше страшно много работа на терена преди това.
Модрич вече е на 40 и всички очакваме да го видим за последно на световно.
Мохамед Салах
Не е лесно да си емблема на цяла страна! Спомняте ли си, че Салах едва не "спечели" изборите за президент, тъй като феновете в Египет пишеха неговото име на бюлетините? Е, след този Мондиал той може да помисли за политическа кариера.
Нападателят вече напусна Ливърпул и на 33 години вероятно го виждаме за последен път на световни финали.
Нголо Канте
Французинът направи всичко нужно, за да изведе "петлите" до световната титла през 2018 г.
Той вече е на 35 години, а с това темпо те не са само цифра!
Върджил ван Дайк
Представяте ли си, че железният защитник от Нидерландия има само две световни първенства! Предстоящото и онова през 2022 г., когато "лалетата" стигнаха четвъртфинал.
Той вече е на 34 години и очакваме да не е на линия за шампионата през 2030 г.
Кевин де Бройне
Подобен е случаят и с белгийската звезда Кевин де Бройне. На 34 години и след толкова време на високо ниво и след 4 световни, той вероятно ще окачи бутонките съвсем скоро. Доста преди Мондиал 2030!
Един Джеко
Ето това е сбъдната мечта! Босна и Херцеговина е сред изненадите на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико след като отстрани не кой да е, а Италия.
Капитан на балканския тим ще е Един Джеко, за който се радваме, че реши да изчака тази последна възможност на 40 години! Той го заслужава!