Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Мексико води на Южна Африка на почивката Следете с нас двубоя на ст. Ацтека

45+5' - Край на първото полувреме.

45' - 4 минути е добавеното време.

43' - ГРЕДА на Киньонес.

42'- Уилямс отново спря Хименес.

20' - Киньонес стреля от дистанция, но малко над целта.

Снимка: Reuters

17' - Първият жълт картон на мондиала е факт. Той е за Тебохо Мокоена от Южна Африка.

9' - ГООООООООООООЛ! Хулиан Киньонес даде аванс на Ел Три.

Снимка: Reuters

5' - Първата голова възможност се откри пред Мексико - Раул Хименес стреля, Ронуен Уилямс обаче изби в корнер, който не доведе до опасност за гостите.

1' - Начало на Мондиал 2026!

ПРЕВЮ

Това ще бъде първият случай в историята, в който откриващ мач на мондиал се повтаря. През 2010 г. в Южна Африка домакините и Мексико направиха 1:1. Тогава Сифиве Чабалала откри резултата, но Рафаел Маркес - настоящ помощник-треньор на Ел Три изравни.

Мексико обаче е непобеден в седемте си мача на ст. Ацтека на световно първенство. В тях "орлите" са записали 5 победи и 2 равенства.

В група 1 на Мондиал 2026 са още Южна Корея и Чехия.

Съставите

Мексико: 1. Раул Ранхел – 3. Сесар Монтес, 5. Йоан Васкес, 15. Исраел Рейес, 23. Хесус Гаярдо – 26. Браян Гутиерес, 6. Ерик Лира, 8. Алваро Фидалго – 25. Роберто Алварадо, 9. Раул Хименес, 16. Хулиан Киньонес

Южна Африка: 1. Ронуен Уилямс – 20. Хулисо Мудау, 21. Име Окон, 14. Мбекезели Мбокази, 6. Обри Модиба, 19. Нкосинати Сибиси – 4. Тебохо Мокоена, 23. Джейдън Адамс, 13. Сфефело Ситхоле – 9. Лайл Фостър, 15. Икраам Райнерс