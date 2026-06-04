Световен футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Ямал струва над 358 млн. евро, изпревари Холанд и Мбапе Нова класация на Международният център за спортни изследвания

Международният център за спортни изследвания (CIES) публикува новата си класация за най-скъпите футболисти в света.

Организацията, която редовно анализира тенденциите на трансферния пазар чрез собствен статистически модел, оценява играчите въз основа на редица фактори, сред които възраст, представяне, договорен статус, потенциал за развитие и пазарно търсене.

Начело в списъка е крилото на Барселона и националния отбор на Испания Ламин Ямал. Едва на 18 години, талантът е оценен на впечатляващите 358,1 милиона евро, което го прави най-скъпия футболист в света според последното изследване на CIES.

Втората позиция заема нападателят на Манчестър Сити Арлинг Холанд със стойност от 227,3 милиона евро. Норвежецът продължава да бъде сред най-желаните и резултатни играчи в световния футбол.

Снимка: БГНЕС

Трети е звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе, чиято пазарна оценка възлиза на 165,7 милиона евро.

От CIES подчертават, че оценките не отразяват непременно реални трансферни суми, а са изчислени чрез собствения им статистически модел.