Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Мондиалът на братлетата (ВИДЕО) Седем двойки братя играят по терените на турнира в Северна Америка

На това световно първенство една тема изпъква все по-силно – братята на Мондиала. И няма континент без такава връзка – от Европа до Африка, от Карибите до Южна Америка. 7 двойки братя, 4 от които ще играят за различни държави. И няма да е изненада, ако в елиминациите двама братя се изправят един срещу друг на терена Позиции .

В Кюрасао под ръководството на Дик Адвокаат двама братя стоят в сърцето на отбора – капитанът Леандро и по-малкият му брат Жуниньо Бакуня. Родени в Нидерландия, както 99 процента от националите на най-малката държава, участваща на световно първенство.

Франция има своята футболна фамилия с Люка и Тео Ернандес - двама от най-опитните в селекцията на Дидие Дешан. Люка вече е печелил световното първенство през 2018 г., като имаше ключова роля в триумфа на "петлите". А брат му Тео се утвърди в състава след дебюта си през 2021 г. и оттогава е неизменна част от селекцията на Дешан.

За Кабо Верде играят братята Ларос и Дерой Дуарте. И двамата са родени в Нидерландия, като Дерой е познат на феновете на българския футбол, тъй като от години е част от "Лудогорец".

Дезире и Гела Дуе - родени във Франция, но единият играе за родината на баща си. Дезире е една от най-големите звезди на футбола. Двукратен победител в Шампионската лига с екипа на ПСЖ. Брат му Гела играе за родината на баща си Кот д’Ивоар и отбеляза гол срещу Франция в контрола пред погледа на Дезире, който остана на пейката.

Иняки и Нико Уилямс - родени в Билбао в семейство с ганайски корени, двамата израстват в школата на Атлетик Билбао и имат изключително силна връзка. На национално ниво обаче пътищата им се разделят. Иняки избира да защитава Гана, след като така и не получава сериозна възможност за Испания. По-малкият Нико избира "Ла Роха", с който стана и европейски шампион. И двамата бяха в състава за Мондиала в Катар 2022, а вероятността съдбата да ги срещне като съперници е напълно реална.

Историята на братята Брайън Броби и Дерик Лукасен започва в Нидерландия, където и двамата минават през юношеските национални формации, но по-големият Дерик избира да играе за Гана - страната, от която са родителите му, а Брайън Броби е част от селекцията на Роналд Куман за Мондиала.

Братята Сутър са родени в Абърдийн, но се разделят на национално ниво заради семейните корени – майка им е от Австралия. Хари избира да играе за Зеления континент и се утвърждава в английския футбол, докато Джон остава в Шотландия, където вече носи екипа на Рейнджърс.