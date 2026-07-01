Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Англия - ДР Конго (0:0) Следете с нас първият мач за деня от Мондиал 2026!

Стартови състави:

Англия:

1. Джордан Пикфорд, 2. Езри Конса, 3. Нико О'Райли, 4. Марк Гехи, 5. Джед Спенс, 6. Деклан Райс, 7. Елиът Андерсън, 8. Джуд Белингам, 9. Хари Кейн, 10. Маркъс Рашфорд, 11. Нони Мадуеке

ДР Конго:

1. Лионел Мпаси 2. Аарън Уан-Бисака, 4. Аксел Туанзебе, 22. Шансел Мбемба, 26. Артур Масуаку 6. Нгалайел Мукау, 7. Натанаел Мбуку, 8. Самюел Мутусами, 14. Ноа Садики, 9. Брайън Чипенга, 20. Йоан Уиса

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.