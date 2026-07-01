Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Белгия - Сенегал (0:1) Следете с нас последния мач за деня от Мондиал 2026!

24' - ГОЛ!! СЕНЕГАЛ ПОВЕЖДА! Този път гредата не успя да спаси Белгия! Садио Мане центрира към Исмаила Сар, който уцели страничния стълб за втори път в мача. Топката обаче отиде на пътя на Хабиб Диара, който просто насочи топката в мрежата.

13' - ГРЕДАТА СПАСЯВА БЕЛГИЯ! Тибо Куртоа отби опасно центриране от левия фланг само, за да заложи топката на Исмаила Сар на празна врата, който обаче уцели гредата. Златна възможност за Сенегал да поведе в резултата.

9'- Първа опасна ситуация в мача. Кевин Де Бройне намери Леандро Тросар на границата на наказателното поле. Футболистът на Арсенал отправи мощен удар, който обаче бе отразен от Мори Диау под рамката за Сенегал.

1' - Начало на мача!

Стартови състави:

Белгия: Тибо Куртоа, Артур Теате, Брандън Мехеле, Максим де Кайпер, Тимоти Кастан, Кевин де Бройне, Юри Тилеманс, Ханс Ванакен, Леандро Тросар, Жереми Доку, Шарл Де Кетеларе

Сенегал: Мори Диау, Исмаил Якобс, Крепен Диата, Муса Ниакате, Идрига Гей, Пате Сис, Хабиб Диара, Папе Гей, Садио Мане, Илиман Ндиайе, Исмаила Сар

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