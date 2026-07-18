Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Франция - Англия (0:4) Следете с нас малкия финал

45+1' - ГОООООООООЛ! 4:0! Унижение за "петлите" в последния мач на Дидие Дешан начело на тима. Второ попадение за Сака.

45' - 4 минути е добавеното време.

37' - ГООООООООООЛ! 3:0! Сака се възползва от неориентираните действия на френските защитници.

19' - ГООООООООООЛ! 2:0! Езри Конса засече топката в мрежата с глава след центриране на Райс от корнер.

12' - Попадение на Букайо Сака не беше зачетено заради засада.

3' - ГООООООООООЛ! 1:0 за Англия! Деклан Райс отне в средата на терена, напредна и се разписа от дистанция.

1' - Начало на мача.

Съставите

ФРАНЦИЯ: 16. Майк Менян - 2. Мало Густо, 15. Ибрахима Конате, 26. Максенс Лакроа, 19. Тео Ернандес - 14. Адриен Рабио, 18. Уорън Заир-Емери - 11. Майкъл Олисе, 24. Раян Шерки, 20. Дезире Дуе - 10. Килиан Мбапе (К)

АНГЛИЯ: 13. Дийн Хендерсън - 26. Джарел Куанса, 2. Езри Конса, 6. Марк Гехи, 25. Джед Спенс - 4. Деклан Райс (К) - 7. Букайо Сака, 21. Еберечи Езе, 17. Морган Роджърс, 11. Маркъс Рашфорд - 22. Айвън Тони

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.