НА ЖИВО: Франция - Англия (0:4)

45+1' - ГОООООООООЛ! 4:0! Унижение за "петлите" в последния мач на Дидие Дешан начело на тима. Второ попадение за Сака.
45' - 4 минути е добавеното време.
37' - ГООООООООООЛ! 3:0! Сака се възползва от неориентираните действия на френските защитници.
19' - ГООООООООООЛ! 2:0! Езри Конса засече топката в мрежата с глава след центриране на Райс от корнер.
12' - Попадение на Букайо Сака не беше зачетено заради засада.
3' - ГООООООООООЛ! 1:0 за Англия! Деклан Райс отне в средата на терена, напредна и се разписа от дистанция.
1' - Начало на мача.
Съставите
ФРАНЦИЯ: 16. Майк Менян - 2. Мало Густо, 15. Ибрахима Конате, 26. Максенс Лакроа, 19. Тео Ернандес - 14. Адриен Рабио, 18. Уорън Заир-Емери - 11. Майкъл Олисе, 24. Раян Шерки, 20. Дезире Дуе - 10. Килиан Мбапе (К)
АНГЛИЯ: 13. Дийн Хендерсън - 26. Джарел Куанса, 2. Езри Конса, 6. Марк Гехи, 25. Джед Спенс - 4. Деклан Райс (К) - 7. Букайо Сака, 21. Еберечи Езе, 17. Морган Роджърс, 11. Маркъс Рашфорд - 22. Айвън Тони
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