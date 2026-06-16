Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Франция - Сенегал (3:1) Следете с нас първия мач на финалиста Мондиал 2022

КРАЙ! Франция започва Мондиал 2026 с победа!

90'+6 - 3:1! КИЛИАН МБАПЕ Е ИЗВЪНЗЕМЕН! Секунди след като Сенегал намалиха пасива си, суперзвездата на французите сложи точката на сблъсъка! Топовен изстрел на Килиан Мбапе от далечно разстояние не остави никакъв шанс за намеса на Менди.

90'+4 - ГОЛ ЗА СЕНЕГАЛ!

82' - 2:0 ЗА ФРАНЦИЯ! Резервата на световните вицешампиони Брадли Баркола получи перфектно подаване от Адриен Рабио. Прелетя като ракета през защитата на Сенегал и елегантно прехвърли топката над плонжиралия Едуар Менди.

72' - Поредна отлична намеса на Едуар Менди. След почивката Франция е различен отбор и шансовете пред вратата на Сенегал продължават да валят! Този път Дезире Дуе стреля, но ударът му срещна тялото на Менди.

68' - Николас Джаксън изравни резултата, но голът бе отменен, заради засада.

66' - ГОЛ! Килиан Мбапе открива резултата! Поредната прекрасна атака от "петлите" през втората част този път даде резултат. Нападателят на Реал Мадрид изскочи зад защитата на Сенегал и не се поколеба да направи резултата 1:0 за Франция!

58' - ФРАНЦИЯ С ПРЕТЕНЦИИ ЗА ДУЗПА! VAR прегледа ситуацията и не отмени решението на терен - удар от вратата!

Снимка: Reuters

57' - НОВО СПАСЯВАНЕ НА МЕНДИ! Този път срещу Килиан Мбапе. Подобно на ситуацията с Майкъл Олисе и Мбапе бе изведен на добра позиция за изстрел, но бившият вратар на Челси отново направи страхотна намеса.



52' - Първи голям шанс за Франция в мача! Майкъл Олисе излезе очи в очи с Едуар Менди под рамката за Сенегал. Стражът обаче скъси дистанцията светкавично и отби удара на футболиста на Байерн Мюнхен.

45' - НАЧАЛО НА ВТОРОТО ПОЛУВРЕМЕ!

КРАЙ НА ПЪРВАТА ЧАСТ! Сенегал определено е отборът, който може да съжалява, че не се оттегли с аванс на почивката. „Лъвовете“ пропиляха две отлични възможности за гол, докато Франция успя да отправи само един удар и то неточен към вратата на Едуар Менди.

Снимка: Reuters

45'+6 - Сензационен пропуск от Сенегал! Точно в края на полувремето Исмайла Сар пропусна очертанията на вратата от границата на вратарското поле. Така Сенегал пропускат втора златна възможност да поведат в резултата.

25' - ГРЕДА ЗА СЕНЕГАЛ! Николас Джаксън бе изведен на прекрасна позиция зад защитата на световните вицешампиони. Ударът на футболиста на Челси срещна гредата, след което се удари в гърба на Майк Менян и топката излезе в корнер.

Снимка: Reuters

10' - Резултатът е непроменен, като няма и сериозни опасности пред нито една от двете врати. Притежанието на топката е поравно, а единствения удар(блокиран) отправи Исмайла Сар.

1' - НАЧАЛО НА МАЧА!

Стартови състави:

Франция:

16. Майк Менян, 19. Тео Ернандес, 4. Дайот Упамекано, 17. Уилиам Салиба, 5. Жул Кунде, 14. Адриен Рабио, 8. Орелиан Чуамени, 20. Дезире Дуе, 7. Усман Дембеле, 11. Майкъл Олисе, 10. Килиан Мбапе(к)

Сенегал:

1. Едуар Менди, 25. Малик Диуф, 19. Муса Ниакате, 3. Калиду Кулибали, 15. Крепен Диата, 28. Пап Гей, 5. Идриса Гей, 8. Ламин Камара, 10. Садио Мане, 11. Николас Джаксън, 18. Исмайла Сар

ПРЕВЮ

След два поредни финала на световни първенства тимът има шанс да стане едва третият отбор, достигал до три последователни финала.

Отборът на Дешан премина убедително през квалификациите с 5 победи в 6 мача, а формата му остава впечатляваща. Франция е спечелила 9 от последните си 11 срещи и влиза в турнира с високо самочувствие.

Сенегал също пристига в САЩ след силна квалификационна кампания, в която остана непобеден. Африканците се класират за трето поредно световно първенство – постижение, което е рекорд за страната.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.