НА ЖИВО: Германия разбива Кюрасао

90+6' - Край на мача.
90' - 5 минути е добавеното време.
88' - ГОООООООООЛ! 7:1! Второ попадение за Хаверц тази вечер.
78' - ГОООООООООЛ! 6:1! Резервата Дениз Ундав също се разписа.
68' - ГОООООООООЛ! 5:1! Натаниъл Браун продължава германската наказателна акция.
63' - Голям пропуск на Лерой Сане.
47' - ГОООООООООЛ! 4:1! Джамал Мусиала вкара след подаване на Йошуа Кимих.
46' - Начало на второто полувреме.
45+5' - Край на първата част.
45+4' - ГОООООООООЛ! 3:1! Кай Хаверц бе точен от дузпа, отсъдена за фал срещу Нмеча.
45' - 4 минути е добавеното време.
38' - ГОООООООООЛ! Нико Шлотербек възстанови аванса на Бундестима след корнер.
22' - ГООООООООЛ! Ливано Комененсия шокира Германия! 1:1!
6' - ГООООООООЛ! Изненадващият титуляр Феликс Нмеча откри резултата за Германия.
1' - Начало на двубоя.
Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VОYO.BG.
СЪСТАВИТЕ
ГЕРМАНИЯ: 1. Мануел Нойер, 6. Йошуа Кимих, 15. Нико Шлотербек, 18. Натаниел Браун, 5. Александър Павлович, 23. Феликс Нмеча, 10. Джамал Мусиала, 17. Флориан Виртц, 19. Лерой Сане, 7. Кай Хаверц
КЮРАСАО: 1. Елой Руум, 5. Шерел Флоранус, 18. Армандо Обиспо, 23. Ришедли Базур, 24. Деверон Фонвил, 7. Жуниньо Бакуна, 8. Ливано Комененсия, 10. Леандро Бакуна, 21. Тахит Чонг, 9. Юрген Локадия, 12. Сонте Хансен