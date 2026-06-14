Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Германия разбива Кюрасао Следете с нас двубоя от Мондиал 2026

90+6' - Край на мача.

90' - 5 минути е добавеното време.

Снимка: Reuters

88' - ГОООООООООЛ! 7:1! Второ попадение за Хаверц тази вечер.

78' - ГОООООООООЛ! 6:1! Резервата Дениз Ундав също се разписа.

68' - ГОООООООООЛ! 5:1! Натаниъл Браун продължава германската наказателна акция.

Снимка: Reuters

63' - Голям пропуск на Лерой Сане.

47' - ГОООООООООЛ! 4:1! Джамал Мусиала вкара след подаване на Йошуа Кимих.

46' - Начало на второто полувреме.

45+5' - Край на първата част.

Снимка: Reuters

45+4' - ГОООООООООЛ! 3:1! Кай Хаверц бе точен от дузпа, отсъдена за фал срещу Нмеча.

45' - 4 минути е добавеното време.

38' - ГОООООООООЛ! Нико Шлотербек възстанови аванса на Бундестима след корнер.

22' - ГООООООООЛ! Ливано Комененсия шокира Германия! 1:1!

6' - ГООООООООЛ! Изненадващият титуляр Феликс Нмеча откри резултата за Германия.

1' - Начало на двубоя.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VОYO.BG.

Снимка: Reuters

СЪСТАВИТЕ

ГЕРМАНИЯ: 1. Мануел Нойер, 6. Йошуа Кимих, 15. Нико Шлотербек, 18. Натаниел Браун, 5. Александър Павлович, 23. Феликс Нмеча, 10. Джамал Мусиала, 17. Флориан Виртц, 19. Лерой Сане, 7. Кай Хаверц

КЮРАСАО: 1. Елой Руум, 5. Шерел Флоранус, 18. Армандо Обиспо, 23. Ришедли Базур, 24. Деверон Фонвил, 7. Жуниньо Бакуна, 8. Ливано Комененсия, 10. Леандро Бакуна, 21. Тахит Чонг, 9. Юрген Локадия, 12. Сонте Хансен