Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Минута по минута: САЩ - Австралия (2:0) Следете с нас на живо втория мач на домакините на световното

90'+7 - КРАЙ НА МАЧА! САЩ е на 1/32-финал на световното първенство!

90'+3 - Куриозен случай в добавеното време. Главният съдия на мача Феликс Цвайер получи схващане в левия крак. Той получи помощ от играч на Австралия.

90' - 6 минути добавено време на мача.

89' - В края на мач нервите взимат превес. Играта става накъсана от последователни нарушения и от двете страни.

51' - Шанс за трети гол за САЩ. Фоларин Балогън бе изведен сам срещу вратаря, но се забави и бе настигнат от защитник на "кенгурата" и ударът му бе блокиран.

46' - Начало на втората част!

45'+7 - Kрай на първото полувреме. САЩ води с 2:0 на Австралия.

44' - ГОООООООООЛ! САЩ нанася още един удар върху Австралия. След заучено положение от свободен удар Сержиньо Дест стреля, но изстрелът му бе блокиран, а при добавката Алекс Фрийман отбеляза на празна врата. Първоначално имаше съмнения за засада, но след преглед с VAR, голът бе признат и трибуните в Сеатъл изригнаха.

Снимка: Reuters

38' - Тежък сблъсък между Алекс Фрийман и Пол Окон-Енгстлер, което доведе до намеса на медицински лица на терена. За щастие, и двамата футболисти се изправиха на крака и ще продължат мача.

15' - Силен удар на Уестън Маккени по посока на вратата на Австралия бе блокиран.

11' - ГОООООООООЛ! Силно начало на мача за САЩ! Домакините повеждат в резултата след злощастен автогол на Камерън Бърджис, който след центриране по земя на Фоларин Балогън си вкара топката във вратата.

Снимка: Reuters

1' - Начало на мача!

Стартови състави:

САЩ: 24. Мат Фрийс - 2. Сержиньо Дест, 3. Крис Ричардс, 5. Антъни Робинсън, 13. Тим Рийм, 16. Алекс Фрийман - 4. Тайлър Адамс, 8. Уестън Маккени, 17. Малик Тилман - 9. Рикардо Пепи, 20. Фоларин Балогън

Австралия: 18. Патрик Бийч - 3. Алесандро Чиркати, 4. Джейкъб Италиано, 5. Джордън Бос, 19. Хари Сутар, 21. Камерън Бърджис - 13. Ейдън О’Нийл, 24. Пол Окон-Енгстлер - 7. Матю Леки, 9. Мохамед Туре, 23. Нишан Велупилай

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.