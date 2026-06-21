Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация МИНУТА ПО МИНУТА: Тунис - Япония (0:4) в мач 1000 на световни първенства Следете с нас развитието на срещата

Тунис и Япония бяха определени от съдбата да играят в мач номер 1000 на световни първенства!

Двата тима се срещат във втория кръг на Група "F" на Модиала в САЩ, Канада и Мексико. Срещата ще се играе на стадиона в мексиканския град Гуадалупе.

В първите си мачове Япония направи 2:2 с Нидерландия, а Тунис падна безславно от Швеция и дори смени селекционера си.

Минута по минута

Второ полувреме

90'+6' - Край на мача! Победа за Япония над Тунис с 4:0!

83' - 4:0 за Япония. Аясе Уеда се извиси в наказателното поле и прати топката отново във вратата на Тунис.

Снимка: Reuters

69' - 3:0! Класика! Логичното се случи и Юня Ито изчака своя миг, за да вкара третото попадение в мача.

53' - Тунис се опитва да наложи така желания натиск, но без особен резултат.

45' - Начало на второто полувреме

Първо полувреме

45+4' - Край на първото полувреме!

Снимка: Reuters

31' - 2:0 за Япония! Логичното се случи след тежкия натиск. Гол на Аясе Уеда с шут извън наказателното поле.

9' - Топката отново влезе във вратата на Тунис, но не с целия си обем. Японците продължават доминацията си на терена.

Снимка: Reuters

4' - 1:0 за Япония! Разбъркване в наказателното поле на Тунис и Дайчи Камада прати топката във вратата с пета.

1' - Начало на мача

Състави

Тунис: 16. Аймен Дамен, 2. Али Абди, 6. Дилан Брон, 10. Ханибал Межбри, 4. Омар Рекик, 8. Елиас Саад, 17. Елиес Скири /к/, 25. Анис Слиман, 3. Монтасар Талби, 26. Себастиан Тунекти, 20. Ян Валери

Снимка: Reuters





Япония: 1. Зион Сузуки, 22. Такехиро Томиясу, 4. Ко Итакура, 21. Хироки Ито, 10. Рицо Доан, 13. Кейто Накамура, 15. Дайчи Камада, 24. Кайшу Сано, 14. Юня Ито, 7. Ао Танака, 18. Аясе Уеда

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.